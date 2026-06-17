Την πρόθεση της Κυβέρνησης για διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή ή ανακριτών για διερεύνηση του πορίσματος της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για το “Κράτος-Μαφία“, αφότου πρώτα σταλεί το πόρισμα στη Νομική Υπηρεσία, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη πλήρους διερεύνησης των όσων αναφέρονται στην ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Κατά της Διαφθοράς εντός του προβλεπόμενου νομικού και θεσμικού πλαισίου, το Υπουργικό Συμβούλιο προτίθεται να διορίσει ανεξάρτητο ή ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές, με σκοπό να συνδράμει στο ερευνητικό έργο.

Η απόφαση αυτή τελεί υπό την προϋπόθεση των ενεργειών που θα δρομολογηθούν αφού πρώτα το πλήρες πόρισμα προωθηθεί καθηκόντως από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς στη Νομική Υπηρεσία και λαμβάνοντας υπόψη και τη σημερινή ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας.

Η Κυβέρνηση ενεργεί με απόλυτο σεβασμό στο Σύνταγμα, στις αρμοδιότητες κάθε θεσμού, στην ανεξαρτησία των αρμόδιων Αρχών της δικαιοσύνης καθώς και στο τεκμήριο της αθωότητας.

Η θέση της Κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη. Κάθε σοβαρή αναφορά που περιλαμβάνεται στο πόρισμα πρέπει να τύχει της δέουσας, πλήρους διερεύνησης μέσα από τις αρμόδιες θεσμικές διαδικασίες και χωρίς οποιαδήποτε παρέκκλιση από το κράτος δικαίου.

Η αποφασιστικότητα για αντιμετώπιση του κράτους διαφθοράς είναι δεδομένη, όπως δεδομένη είναι και η προσήλωση μας στην ενίοσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς».