Μεγάλη εκστρατεία για τον εντοπισμό παράνομων εργοδοτήσεων στην Λάρνακα, πραγματοποιεί η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, με τη συμμετοχή κλιμακίων από το Αρχηγείο Αστυνομίας και την τοπική ΥΑΜ.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι έλεγχοι διενεργούνται στην περιοχή Παλμ Πιτς, με επίκεντρο υποστατικά και χώρους εργασίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας για πάταξη της παράνομης απασχόλησης.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης λειτουργοί από τα αρμόδια Γραφεία Εργασίας, ενώ αντικείμενο των ελέγχων είναι η διαπίστωση πιθανών παραβάσεων που αφορούν εργοδότηση προσώπων χωρίς τις απαιτούμενες άδειες ή διαδικασίες.

Η εκστρατεία εντάσσεται στους ελέγχους των αρμόδιων υπηρεσιών για την εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει την απασχόληση αλλοδαπών και την αντιμετώπιση φαινομένων παράνομης εργοδότησης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά αποτελέσματα από την επιχείρηση, ωστόσο οι πλήροφορίες αναφέρουν ότι έγιναν έλεγχοι σε αλλοδαπούς καθώς και συλλήψεις.