Στη Διεθνή Έκθεση Άμυνας και Ασφάλειας Eurosatory 2026, η οποία διεξάγεται στο Παρίσι, παρευρέθηκε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου.

Κατά την παρουσία του στην έκθεση, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς περιηγήθηκε σε εκθεσιακούς χώρους κορυφαίων εταιρειών αμυντικής τεχνολογίας, ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας και είχε επαφές με εκπροσώπους της αμυντικής βιομηχανίας.

Στο περιθώριο των εργασιών της έκθεσης, ο Αντιστράτηγος Θεοδώρου συναντήθηκε με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Στρατηγό Fabien Mandon. Οι δύο πλευρές συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που αφορούν τη διμερή αμυντική συνεργασία και τις εξελίξεις στον ευρύτερο τομέα της ασφάλειας.

Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς επισκέφθηκε το ελληνικό περίπτερο της έκθεσης, ενώ παραβρέθηκε στα εγκαίνια του κυπριακού περιπτέρου, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Άμυνας.

Στο κυπριακό περίπτερο συμμετέχουν κυπριακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, παρουσιάζοντας τεχνολογίες και λύσεις στον χώρο της αμυντικής βιομηχανίας.