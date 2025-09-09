Ο αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου φέρεται να είναι ο εκλεκτός του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης της Ελλάδας κι αυτός που προτάθηκε για τη θέση του αρχηγού της Εθνικής Φρουράς.

Αυτό αναφέρουν πληροφορίες από Κύπρο και Ελλάδα, οι οποίες θέλουν τον Υπουργό Άμυνας, Βασίλη Πάλμα, να θέτει το όνομα του στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο για τυπική έγκριση.

Όπως άλλωστε αποκάλυψε τη Δευτέρα σε πρωτοσέλιδό του δημοσίευμα ο «Φ», ο κ. Πάλμας ήταν σε προχωρημένο στάδιο επαφών με το πεντάγωνο, σημειώνοντας ότι το πιο πιθανό σενάριο θέλει τον Υπουργό να ρίχνει αύριο το όνομα του εκλεκτού στο τραπέζι.

Αυτό σημαίνει ότι επίκειται η αποστράτευση του Θεοδώρου στην Ελλάδα, ούτως ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την κάθοδό του στην Κύπρο και την ανάληψη των νέων του καθηκόντων.

Να σημειωθεί ότι συζητήθηκε έντονα και το όνομα του προσφάτως αποστρατευθέντα αντιστράτηγου, Άγγελου Ιλαρίδη.

Όπως σημειώναμε τη Δευτέρα, στην ονοματολογία είχε περιληφθεί και το όνομα του Δημόκριτου Κωνσταντάκου, ωστόσο, επισημαίναμε πως παρά τις προσπάθειές μας δεν είχαμε λάβει κάποιας μορφής επιβεβαίωση ότι ο αντιστράτηγος εξετάζεται ως λύση.

Ο αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου που αναμένεται να αναλάβει τα ηνία του στρατεύματος είναι διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ελληνικών Νήσων (ΑΣΔΕΝ). Μάλιστα, το 2014 ήταν διοικητής της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου (ΕΛΔΥΚ).