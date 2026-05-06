Ένα αεροπλάνο που μεταφέρει τουλάχιστον έναν επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού προσγειώθηκε απόψε στο Άμστερνταμ, ανέφερε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το ειδικά διαμορφωμένο αεροασθενοφόρο απογειώθηκε από την Πράια του Πράσινου Ακρωτηρίου και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Άμστερνταμ-Σχίπχολ στις 20.47 (ώρα Κύπρου).

Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια επίσημη ενημέρωση για το πώς θα απομακρυνθεί από το αεροδρόμιο ο ασθενής. Ωστόσο, το πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο του Λέιντεν (LUMC) ανέφερε ότι γιατροί του ετοιμάζονταν να παραλάβουν έναν ασθενή από το κρουαζιερόπλοιο και ότι «έχουν ληφθεί όλα τα προληπτικά μέτρα για να αποφευχθεί η μετάδοση» της νόσου.

Το νοσοκομείο διαβεβαίωσε εξάλλου τους ασθενείς που νοσηλεύονται εκεί ότι δεν διατρέχουν κανέναν κίνδυνο.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Ντίσελντορφ, στη δυτική Γερμανία, ανέφερε νωρίτερα ότι ένας ασυμπτωματικός επιβάτης, που είχε έρθει σε στενή επαφή με ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού, θα μεταφερθεί σε νοσοκομείο αυτής της χώρας.

Το δεύτερο αεροασθενοφόρο που κατευθυνόταν στην Ολλανδία προσγειώθηκε νωρίτερα για τεχνικούς λόγους στα Κανάρια Νησιά. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας, θα χρειαστεί να σταλεί άλλο αεροσκάφος για να παραλάβει τους δύο ασθενείς που επέβαιναν σε αυτό.

