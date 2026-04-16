Απίστευτη υπόθεση κακοποίησης στην Ολλανδία, όπου ένας άνδρας έκανε περισσότερες από 250 φορές τατουάζ το όνομά του στο κορμί της τότε κοπέλας του.

Ο Ολλανδός κακοποιητής αγόρασε online ένα φτηνό μηχάνημα για τατουάζ και με αυτό κάλυψε σχεδόν το 90% του σώματος της τότε κοπέλας του για να δείξει ότι είναι «ιδιοκτησία» του, όπως αναφέρει η οργάνωση Spijt van Tattoo που ξεκίνησε καμπάνια προκειμένου να συγκεντρωθούν 35.000 δολάρια ώστε να αφαιρεθούν τα τατουάζ.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της οργάνωσης, πολλά από τα τατουάζ ήταν σε «σημεία που νόμιζε ότι είχαν αγγιχτεί από άλλους άνδρες, όπως το στήθος και τα οπίσθιά της. Ήταν ένα σημάδι ελέγχου και κατοχής».

Aux Pays-Bas, Joke est l’égérie d’une campagne de la fondation Spijt van Tattoo, qui aide les femmes à effacer leurs tatouages. Pendant plusieurs années, cette Néerlandaise a été victime d’une relation toxique et destructrice. Son ex avait tatoué plus de 200 fois son prénom sur… pic.twitter.com/A0ADqDynxe — 20 Minutes (@20Minutes) April 9, 2026

‘Έκτοτε «ένα μεγάλο μέρος των τατουάζ έχει αφαιρεθεί, ειδικά στο πρόσωπό της. Η Γιόκε ελπίζει να είναι ξανά χωρίς τατουάζ μέχρι το τέλος του έτους»

Σύμφωνα με τον επκεφαλής της οργάνωσης, ο πρώην σύντροφος της Γιόκε «άρχισε να την παρακολουθεί, να την απειλεί και να την εκφοβίζει μέχρι που την πότισε με αλκοόλ και ναρκωτικά, κάτι που τελικά την άφησε ανίκανη να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Κάθε λογικός άνθρωπος γνωρίζει ότι κάποιος δεν θα έκανε οικειοθελώς τατουάζ κοντά στο μάτι, στη μύτη ή στο αυτί».

H πορεία της θεραπείας της Γιόκε μετά την κακοποίηση με τατουάζ

Η κοπέλα που έπεσε θύμα αυτού του είδους της κακοποίησης, ισχυρίζεται ότι κατήγγειλε τον πρώην της στις ολλανδικές αρχές, αλλά δεν έγινε κάτι «επειδή ήταν νομικά δύσκολο να αποδειχθεί. Ο πρώην της ισχυρίστηκε ότι συναίνεσε».

Η Γιόκεε ελπίζει να είναι χωρίς τατουάζ μέχρι το τέλος του έτους ενώ τα χρήματα που θα περισσέψουν θα διατεθούν για να βοηθηθούν άλλα θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Όπως λέει η ίδια «κάποιος που έχει πληγωθεί βαθιά μπορεί να αναστηθεί. Αν μπορώ να το κάνω εγώ, μπορεί και κάποιος άλλος».

