Επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής κοντά στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη, όταν διαδηλωτές και αστυνομία συγκρούστηκαν στη διάρκεια πορείας κατά της G7, μία ημέρα πριν από τη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Επτά στο Εβιάν της Γαλλίας.

Δημοσιογράφοι του AFP ανέφεραν ότι διαδηλωτές εκτόξευσαν μπουκάλια, πέτρες, κομμάτια τσιμέντου και κροτίδες προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με δακρυγόνα.

Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε ένα αυτοκίνητο Tesla και έσπασαν παράθυρα σε γραφεία των Ηνωμένων Εθνών. Στόχος επιθέσεων των διαδηλωτών έγιναν και άλλα κτίρια, μεταξύ τους τα γραφεία της PricewaterhouseCoopers και της έδρας της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU).

Περίπου 20.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε μια πορεία που αρχικά ήταν ειρηνική.

Οι διαδηλωτές δήλωσαν ότι συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν κατά της G7, που την θεωρούν σύμβολο συγκεντρωμένης πολιτικής και οικονομικής δύναμης.

Την περασμένη εβδομάδα, ο ιδιοκτήτης της Tesla, Έλον Μασκ, ο οποίος έχει εργαστεί ως σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, αναζωπυρώνοντας ανησυχίες για ανισότητες.

Το τέλος της συνόδου την Τετάρτη θα ικανοποιήσει και τις ελβετικές Αρχές οι οποίες ενόψει της συνόδου στο Εβιάν (το οποίο βρίσκεται στα σύνορα με την Ελβετία) έχουν κλείσει το αεροδρόμιο της Γενεύης , έχουν κινητοποιήσει όλες τις αστυνομικές τους δυνάμεις καθώς και 5.000 στρατιώτες.

Το 2003 που είχε γίνει ανάλογη σύνοδος στο Εβιάν, οι διαδηλώσεις κατά της παγκοσμιοποίησης είχαν ως αποτέλεσμα την πυρπόληση δεκάδων καταστημάτων στη Γενεύη και αλλού, όπως και τον τραυματισμό πολλών διαδηλωτών και αστυνομικών.

protothema.gr