Επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής κοντά στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη, όταν διαδηλωτές και αστυνομία συγκρούστηκαν στη διάρκεια πορείας κατά της G7, μία ημέρα πριν από τη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Επτά στο Εβιάν της Γαλλίας.

Δημοσιογράφοι του AFP ανέφεραν ότι διαδηλωτές εκτόξευσαν μπουκάλια, πέτρες, κομμάτια τσιμέντου και κροτίδες προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με δακρυγόνα.

Le black bloc entre en action : début des affrontements, contre le G7 2026.



Manifestation "No G7", à Genève (Suisse).



📷 Image de Laurent.B pour Line Press.#14juin2026 #Genève #G7 #noG7 pic.twitter.com/PDZWOlcdi6 June 14, 2026

Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε ένα αυτοκίνητο Tesla και έσπασαν παράθυρα σε γραφεία των Ηνωμένων Εθνών. Στόχος επιθέσεων των διαδηλωτών έγιναν και άλλα κτίρια, μεταξύ τους τα γραφεία της PricewaterhouseCoopers και της έδρας της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU).

Περίπου 20.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε μια πορεία που αρχικά ήταν ειρηνική.

🔴🇨🇭🔥🧨 EN DIRECT – Des policiers antiémeutes sont caillassés par des manifestants anti-G7 à Genève. (TdG) pic.twitter.com/h4xXTZfJX2 — SuisseAlert (@SuisseAlert) June 14, 2026

Οι διαδηλωτές δήλωσαν ότι συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν κατά της G7, που την θεωρούν σύμβολο συγκεντρωμένης πολιτικής και οικονομικής δύναμης.

Την περασμένη εβδομάδα, ο ιδιοκτήτης της Tesla, Έλον Μασκ, ο οποίος έχει εργαστεί ως σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, αναζωπυρώνοντας ανησυχίες για ανισότητες.

Anti G7 à Genève : premiers incidents en cours.



Une voiture Tesla a été incendié sur le parcours et une banque a été dégradée. pic.twitter.com/Atz1k9vq0l June 14, 2026

Το τέλος της συνόδου την Τετάρτη θα ικανοποιήσει και τις ελβετικές Αρχές οι οποίες ενόψει της συνόδου στο Εβιάν (το οποίο βρίσκεται στα σύνορα με την Ελβετία) έχουν κλείσει το αεροδρόμιο της Γενεύης , έχουν κινητοποιήσει όλες τις αστυνομικές τους δυνάμεις καθώς και 5.000 στρατιώτες.

🔴🇨🇭🔥 EN DIRECT – Premiers débordements à Genève. Des vitrines ont été cassées et une première voiture est en feu. #G7 pic.twitter.com/vuuUg9zbET — SuisseAlert (@SuisseAlert) June 14, 2026

Το 2003 που είχε γίνει ανάλογη σύνοδος στο Εβιάν, οι διαδηλώσεις κατά της παγκοσμιοποίησης είχαν ως αποτέλεσμα την πυρπόληση δεκάδων καταστημάτων στη Γενεύη και αλλού, όπως και τον τραυματισμό πολλών διαδηλωτών και αστυνομικών.

protothema.gr