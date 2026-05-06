Εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της Κιάρα Πότζι, πριν από 19 χρόνια, ένα έγκλημα που εξακολουθεί να απασχολεί στην Ιταλία.

Ένας ύποπτος κλήθηκε για ανάκριση από τους εισαγγελείς, εξέλιξη που όπως εξηγεί ο Guardian θα μπορούσε να αποκαλύψει μία από τις μεγαλύτερες δικαστικές πλάνες στη χώρα και να οδηγήσει στην αποφυλάκιση του ανθρώπου που βρίσκεται στη φυλακή για περισσότερο από μία δεκαετία.

Η 26χρονη απόφοιτος οικονομικών βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Γκαρλάσκο, κοντά στο Μιλάνο, στις 13 Αυγούστου του 2007. Ο Αντρέα Σέμπιο, φίλος του αδελφού της, κατηγορείται για τη δολοφονία, η οποία φέρεται να έγινε επειδή η Πότζι τον απέρριψε. Ο Σέμπιο, που αναμένεται να εμφανιστεί σήμερα ενώπιον των εισαγγελέων, αρνείται τις κατηγορίες και αναμένεται να τηρήσει το δικαίωμα της σιωπής.

Οι εισαγγελικές αρχές άνοιξαν ξανά την υπόθεση πέρυσι, όταν ίχνη DNA κάτω από τα νύχια του θύματος βρέθηκαν συμβατά με του Σέμπιο. Αρχικά, είχε διατυπωθεί η άποψη ότι ο Σέμπιο είχε συνεργούς στο έγκλημα και ανάμεσά τους ήταν και ο τότε σύντροφος της Πότζι, Αλμπέρτο Στάζι, ο οποίος καταδικάστηκε για το έγκλημα το 2015 -αφού αθωώθηκε δύο φορές- και εκτίει ποινή φυλάκισης 16 ετών.

Πλέον, οι εισαγγελείς εκτιμούν ότι ο Σέμπιο ενήργησε μόνος, χτυπώντας την Πότζι τουλάχιστον 12 φορές με αμβλύ αντικείμενο στο κεφάλι και το πρόσωπο, και κινούν διαδικασίες για την ανατροπή της καταδίκης του Στάζι.

Το έγκλημα που συγκλονίζει ακόμα την Ιταλία -Ποιος καταδικάστηκε και πώς

Η υπόθεση, γνωστή ως «έγκλημα του Γκαρλάσκο», απασχόλησε έντονα τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης επί χρόνια.

Τη σορό βρήκε μέσα σε μία λίμνη αίματος στη σκάλα του σπιτιού της ο Στάζι, και οι αρχές τον έθεσαν εξαρχής στο στόχαστρο, υποστηρίζοντας ότι τα παπούτσια του ήταν πολύ καθαρά για κάποιον που μόλις είχε εντοπίσει ένα πτώμα. Πίστευαν μάλιστα ότι αφού σκότωσε τη νεαρή, τα καθάρισε, ενώ για να στηρίξουν το κατηγορητήριο ισχυρίστηκαν ότι η Πότζι γνώριζε τον δολοφόνο της επειδή άνοιξε την πόρτα του σπιτιού με τις πιτζάμες. Σημειώνεται ότι το όπλο του εγκλήματος δεν βρέθηκε ποτέ.

Ο Στάζι δικάστηκε και αθωώθηκε δύο φορές, προτού τελικά καταδικαστεί με βάση έμμεσα στοιχεία, μεταξύ των οποίων ίχνη DNA της Πότζι που βρέθηκαν στις ρόδες ποδηλάτου που ανήκε στην οικογένειά του. Ο 42χρονος σήμερα Στάζι επέμενε πάντα ότι ήταν αθώος.

«Ο Αλμπέρτο ​​τελικά καταδικάστηκε όχι τόσο λόγω των αποδεικτικών στοιχείων, αλλά λόγω του θεμελιώδους ερωτήματος που τέθηκε σε αυτή τη δίκη: αν δεν το έκανε αυτός, τότε ποιος το έκανε; Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν λογικές εναλλακτικές λύσεις, πρέπει να ήταν αυτός», δήλωσε σχετικά με την καταδίκη μία από τις δικηγόρους του Στάζι.

Νέα στοιχεία για τον Σέμπιο

Όσον αφορά στον Σέμπιο, έρευνα για τον ίδιο είχε μπει στο αρχείο το 2017 επειδή οι εισαγγελείς έκριναν ότι τα αποδεικτικά στοιχεία ήταν ανεπαρκή.

Η επανέναρξη της έρευνας συνοδεύεται και από νέες αποκαλύψεις, καθώς ο πατέρας του Σέμπιο και ένας εισαγγελέας της Παβίας βρίσκονται υπό εξέταση για φερόμενη ανταλλαγή δωροδοκιών, με στόχο να μπει η υπόθεση στο αρχείο. Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η έρευνα πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της, με τον Σέμπιο να είναι πιθανό να οδηγηθεί σε δίκη.

Η δικηγόρος του Στάζι έκανε λόγο για «μοναδική περίπτωση» και τόνισε ότι αναμένουν την ολοκλήρωση της έρευνας για να δουν αν υπάρχουν στοιχεία που απαλλάσσουν οριστικά τον πελάτη της.

«Είμαστε συνετοί… αλλά αυτή θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι η πιο σοβαρή δικαστική πλάνη που έχει διαπραχθεί ποτέ στην Ιταλία. Από όσο γνωρίζω, είναι η πρώτη φορά που μια έρευνα για δολοφονία ανοίγει ξανά με έναν καταδικασμένο στη φυλακή», είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η οικογένεια της Πότζι ήταν αντίθετη με την επανεκκίνηση της έρευνας, στηρίζοντας την αρχική δικαστική απόφαση που θεωρεί τον Στάζι ένοχο.

Προβληματισμός για την κάλυψη της υπόθεσης

Όπως σχολιάζει ο Guardian, δικηγόροι που εμπλέκονται στην υπόθεση, αν και έχουν κληθεί να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση στις δημόσιες τοποθετήσεις τους, δεν έχουν συμμορφωθεί με τις συστάσεις, ιδίως μετά την επανέναρξη της έρευνας. Παράλληλα, επικρατεί προβληματισμός καθώς η υπόθεση έχει γίνει αντικείμενο ανάλυσης από κανάλια YouTube και ανεπίσημες πηγές ενημέρωσης στο διαδίκτυο, γεγονός που ενέχει κινδύνους

Καταλήγοντας, ο Guardian σημειώνει ότι αφού ξανάνοιξε η υπόθεση, ο Στάζι έχει λάβει καθεστώς ημιελευθερίας, που του επιτρέπει να εργάζεται εκτός φυλακής κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ωστόσο, ακόμη και αν η καταδίκη του ανατραπεί, η διαδικασία αναμένεται να είναι χρονοβόρα, ενώ για πολλούς πιθανόν θα κουβαλά για πάντα τη στάμπα του δολοφόνου.

