Ο διαφημιστικός χώρος κατέγραψε πρόσφατα τρεις ηχηρές αναθέσεις με δύο εξ αυτών μέσα από διαγωνιστική διαδικασία. Η Ledra Advertising, μία από τις μεγαλύτερες διαφημιστικές εταιρείες στην Κύπρο, με πάνω από έξι δεκαετίες στον χώρο της επικοινωνίας, κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, του Leroy Merlin Κύπρου και της Mastercard εντάσσοντας στο πελατολόγιο της τα μεγάλα αυτά brands και αναλαμβάνοντας στρατηγικός συνεργάτης επικοινωνίας. Η κίνηση μεταφράζεται ως επιβράβευση της σύγχρονης στρατηγικής σκέψης, της δημιουργικής προσέγγισης και εξειδίκευσης της Ledra Advertising στη στρατηγική διαχείρισης media.

Δημιουργική «ενέργεια»! Η Ledra Advertising αναλαμβάνει την επικοινωνία της ΑΗΚ

Έπειτα από ανοιχτό διαγωνισμό, η Ledra Advertising κέρδισε για 2η συνεχόμενη φορά την ανάθεση της 360° επικοινωνίας της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. Η συνεργασία καλύπτει τόσο υπηρεσίες media planning & buying όσο και όλο το φάσμα creative communication.

Νέο «πολυεργαλείο» επικοινωνίας για την Leroy Merlin Κύπρου

Μέσα από πρόσφατη διαγωνιστική διαδικασία, η Ledra Advertising ανέλαβε την επικοινωνία του Leroy Merlin Κύπρου στα ΜΜΕ, τις ραδιοφωνικές και CSR εκστρατείες στη χώρα μας. Ένα διεθνές brand εμπιστεύεται την τοπική εμπειρία επιλέγοντας μια διαφημιστική γνωστή για τις μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας που χτίζει.

Εμπιστοσύνη από ένα παγκόσμιο ηγέτη, την Mastercard

Ένας παγκόσμιος χρηματοοικονομικός κολοσσός εμπιστεύεται την τοπική εμπειρογνωμοσύνη της Ledra Advertising στο media planning & buying σε Κύπρο και Μάλτα. Η ανάθεση μπορεί να θεωρηθεί μόνο ως απόδειξη των υψηλών δυνατοτήτων της.

Οι τρεις νέες αυτές αναθέσεις σηματοδοτούν μια νέα δυναμική για την Ledra Advertising.