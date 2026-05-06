Πήγε με πρόθεση να υποβάλει υποψηφιότητα για τις βουλευτικές, αλλά το αίτημα του δεν έγινε αποδεκτό επειδή δεν μπορούσε να πληρώσει το παράβολο των 500 ευρώ. Ζήτησε βοήθεια από τον Φειδία, δεν την πήρε και τελικά κατέληξε να… αποθεώνεται από τους υποψήφιους της Άμεσης Δημοκρατίας.

Ο λόγος για τον κ. Σπύρο, ο οποίος εξήλθε της αίθουσας όπου υποβάλλονταν οι υποψηφιότητες στη Λευκωσία φανερά απογοητευμένος και εξέφρασε το παράπονο του στους δημοσιογράφους, λέγοντας ότι οι άνθρωποι που είναι φτωχοί στερούνται το δικαίωμα να υποβάλουν υποψηφιότητα και να απευθυνθούν προς τον λαό.

Ο κ. Σπύρος προσπάθησε μάλιστα να αξιοποιήσει την παρουσία του Φειδία Παναγιώτου στον χώρο, ζητώντας του χρήματα ώστε να μπορέσει να υποβάλει υποψηφιότητα.

Ο ευρωβουλευτής δεν έβαλε το χέρι στην τσέπη για να τον βοηθήσει, ωστόσο ο κ. Σπύρος δεν πτοήθηκε. Την ώρα που ο Φειδίας μετέδιδε live στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βρήκε την ευκαιρία και είπε με τον δικό του μοναδικό τρόπο μερικές κουβέντες στην κάμερα. Στο τέλος, εισέπραξε τουλάχιστον ένα θερμό χειροκρότημα.

Δείτε το βίντεο

ΕΜ