Συνολικά 261 υποψηφιότητες υποβλήθηκαν σήμερα και επίσημα για την επαρχία Λευκωσίας. Η διαδικασία διήρκησε περίπου 3μισι ώρες, από τις 9πμ μέχρι και τις 12:30μμ. Οι υποψηφιότητες σχηματίζουν 18 κομματικούς συνδυασμούς, ενώ 4 πρόσωπα αποτελούν μεμονωμένους/ες ανεξάρτητους/ες υποψηφίους/ες.

Όπως ανακοίνωσε ο Έφορος Εκλογής στην περιφέρεια Λευκωσίας, Ανδρεας Χατζηπάκκος, 180 υποψηφιότητες ή ποσοστό 69% αφορούν άνδρες και 81 υποψηφιότητες ή ποσοστό 31% γυναίκες. Ο κ. Χατζηπάκκος ανέφερε επίσης ότι:

11 συνδυασμοί κατέρχονται στις εκλογές με πλήρες ψηφοδέλτιο 19 υποψηφίων.

1 συνδυασμός αποτελείται από 16 υποψηφίους,

1 συνδυασμός από 11 υποψηφίους, 1 συνδυασμός από 9 υποψηφίους,

1 συνδυασμός από 5 υποψηφίους,

1 συνδυασμός από 4 υποψηφίους,

1 συνδυασμός από 2 υποψηφίους και

1 συνδυασμός από 1 υποψήφιο.

Πιο κάτω όλες οι υποψηφιότητες στην επαρχία Λευκωσίας, ανά συνδυασμό:

Αγρονόμος Αγροτικό Εργατικό Κόμμα

Βαρένυκ Νεοκλέους Ολένα

Ζαβρός Ανδρέας

Κουρέας Αντρέας

Κωνσταντίνου Κώστας

Ακελ (Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού) – Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία

Στεφάνου Στέφανος

Ανδρέου Μαρίνα

Αργυρίδης Μάριος

Δαμιανού Άριστος

Ευαγόρου Ελένη

Θωμά Θωμάς

Κούλας Σεβήρος

Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος

Κωνσταντίνου Χριστίνα

Λουκαΐδης Γιώργος

Ματσάς Ορέστης

Πολυκάρπου Χάρης

Τριμιθιώτη Μαριλένα

Χαραλάμπους Βάκης

Χατζηανδρέου Άντρη

Χατζηπαύλου – Λιασή Αυγή

Χριστοφίδης Χρίστος

Χρυσάνθου Κωνσταντίνα

Χρυσοβιτσιώτη Ιωάννα

Άκρο – Αριστερή Αντίσταση Κομμουνισμός

Ντε Πέτρο Τσελεστίνα

Άλμα – Πολίτες Για Την Κύπρο

Μιχαηλίδης Οδυσσέας

Βασιλείου Ιωάννα

Ηλία Στυλιανή

Ιερείδης Μιχάλης

Ιωάννου Χριστίνα

Καμινάρα Ανδρούλλα

Κοκκίνου Παρασκευή (Βούλα)

Κυπριανίδης Κωνσταντίνος

Κυπριανού Αναστασία

Κυπριανού Κύπρος

Κυριάκου Δημήτρης

Νικηφόρου Μιχάλης

Παναγίδου Σταύρια

Παντελίδης Μιχάλης

Πιτσιάλη Γεωργία (Γιούλα)

Σπάστρης Μιχάλης

Στυλιανού Μάριος

Χαραλαμπίδου Ειρήνη

Χατζηνικολάου Πέτρος

Άμεση Δημοκρατία Κύπρου

Γεωργίου Μαρίνα

Γιασουμή Γιασουμής

Γιώρκας Μηνάς

Δαμιανού Ιωάννης

Θεράποντος Μάριος

Ιωάννου Λάμπρος

Κωστανιάν Μπάρετ

Λαούρης Γιάννης

Λουκά Νίκος

Μιτέλλα Έλενα

Μιχαήλ Μιχάλακης

Νικολάου Ραφαήλ

Παναγή Μάριος

Παναγιώτου Φειδίας

Πίγκας Ανδρέας

Πορτοκαλίδης Κύπρος

Σοφοκλέους Μόνικα

Σταύρου Μάριος

Χρυσάνθου Λοΐζος

Βολτ Κύπρος

Αποστολίδης Αλέξανδρος

Ατταλίδου Αλεξάνδρα

Βασιλείου Σοφία

Βελάρης Χαρίλαος

Βρυωνίδης Φρίξος

Δημητριάδου Χριστοδουλίδου Ροδούλα

Δρουσιώτης Μακάριος

Θεοχαρίδου Δέσποινα

Καραγιάννης Αχιλλέας Νικόλαος

Κίτης Μιχάλης

Κωνστάντη Κώστα

Νικολάου Βασίλης

Ξάνθου Έφη

Παύλου Σάββας

Σοφοκλέους Ανδρομάχη

Τιρκίδης Ιωάννης

Τρύφων Νικόλας

Χαραλάμπους Χάρις

Χριστούδια Γκουμούσκουτ Άντρη

Δημοκρατική Αλλαγή

Κληρίδης Χρίστος

Κληρίδης Αλέξανδρος

Δημοκρατική Παράταξη – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων

Αβρααμίδου Έλενα

Αντωνίου Ελευθέριος

Βραχίμη Έλενα

Γιαπάτος Φίλιππος

Κλεάνθους Μαρίνος

Κυπριανού Άννα

Κυπριανού – Χατζηστυλλή Κυπρούλλα

Κωνσταντίνου Κωνσταντίνα

Μιραλλάης Τάκης

Νεοφύτου Γιώργος (Κόκος)

Νέστορος Νέστορας

Νικολάου Θεά

Πενηνταέξ Γιώργος

Στεφάνου Στέφανος

Σωφρονίου Κρίστοφερ (Κρις)

Τρυφωνίδης Αλέκος

Χαπεσιάν Άρι

Χίνης Κωνσταντίνος

Χρυσοστόμου Ελένη

Δημοκρατικό Εθνικό Κίνημα (ΔΕΚ)

Ιωάννου Άγγελος

Κασσιανίδης Σταύρος

Κολιού Ελένη

Μαυρίκιος Μάριος

Παπαριστοτέλους Ελένη

Προκοπίου Προκόπης

Πρωτοπαπάς Σωτήρης

Σαββίδης Αλέξιος

Σισμάνη Χρυστάλλα

Χαραλάμπους Γεώργιος

Χρίστου Κυπριανός

Δημοκρατικό Κόμμα

Παπαδόπουλος Νικόλας

Αλαμπρίτης Σταύρος

Γεωργίου Ανδρέας

Γεωργίου Κ. Βασίλειος

Ερωτοκρίτου Χριστιάνα

Ευτυχίου Μάριος

Ιερείδης Μιχάήλ

Κορτάς Κώστας

Κουσούλου Μαρία

Παλαόντας Στέλιος

Παντελίδης Χρύσης

Παπαδοπούλου Έλενα

Παπαπέτρου Χρίστος

Προδρόμου Άντρη

Σάββα Παναγή Αγγελική

Σαββίδης Σάββας

Σολωμού Γιώργος

Φούλη Βερόνικα

Φράγκου Αντωνία

Δημοκρατικός Συναγερμός

Ανθούση Αναστασία

Δημητρίου Μ. Δημήτρης (Βουλευτής)

Δημητρίου Σ. Δημήτρης (Τέως Υπαρχηγός Αστυνομίας)

Ζαμπάς Νεόφυτος

Ηλία Μάριος

Κουρουσίδης Πόλυς

Κούσιου Χατζηδημητρίου Έλενα

Κωνσταντίνου Ανδρέας

Μανίταρας Ζαχαρίας

Μελετιές Χριστάκης

Μουντουκκος Κωνσταντίνος

Ορφανίδου Σάβια

Πάλλης Χρήστος

Παμπορίδης Γεώργιος

Παύλου Τίνα

Πετρίδης Χαράλαμπος

Τσάτσου Θεόδωρος

Χριστοφόρου Χριστόφορος

Χρυσάνθου Γιώργος

Εδεκ Σοσιαλιστικό Κόμμα

Αθανασίου Χαράλαμπος

Αντωνίου Ειρήνη

Ευσταθίου Χριστίνα

Ηλία Μάριος

Λεβέντης Μάριος

Μανουσάκη Κυριακή

Μαρκίδης Λευτέρης

Μελέτης Θεόδωρος

Μίρης Ανδρέας

Νεοφύτου Μικαέλλα

Ξενοφώντος Ξένιος

Πική Λουκία

Σολομωνίδης Μορφάκης

Τσιανάκκας Μάριος

Χαννίδης Μάριος

Χριστοδούλου Πάμπος

Χριστοδούλου Σοφία

Χριστοδούλου Τάκης

Χριστοφορίδης Απόστολος

Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.)

Χρίστου Χρίστος

Αγαπίου Χριστίνα (Τίνα)

Αντωνίου Σωτήρης

Γεωργιάδου Ρούλα

Γεωργίου Αλέξανδρος

Διονυσίου Ανδρούλλα (Άντρη)

Ιωάννου Θ. Παύλος

Καΐρινος Χαράλαμπος

Κέμιτζη Ελισάβετ (Λίζα)

Κουντουρέσιης Πέτρος

Κυπριανού Φοίβος

Παπαχαραλάμπους Ανδρέας

Πελεκάνος Μάριος

Πλάτου Ιάκωβος

Πουλλικκάς Μάριος

Σπανός Σάββας

Στυλιανού Λευκή

Στυλιανού Στυλιανός (Στέλιος)

Χατζησυμεού Παναγιώτης

Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών

Αυγουστή Θεοδόσης

Βραχίμη Αδάμος

Γερολεμίδης Μάριος

Διαμαντόπουλος Στέλιος

Θεοδώρου Ελευθέριος (Λευτέρης)

Καμιντζής Σταύρος

Κυριάκου Γιώργος

Κωνσταντινίδου Γεωργία

Μακκουλής Πέτρος

Μενελάου Χριστίνα

Νικολάου Σωκράτης

Ξενοφώντος Μάριος

Παύλου Παύλος

Πέτρου Ιάκωβος

Πιερεττής Παύλος

Πολυβίου Αντώνης

Σάββα Σάββας

Χαραλάμπους Παναγιώτης

Χατζηπαναγή Αρτέμης

Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών

Αριστοτέλους Χαράλαμπος

Γιάγκου Άδωνις

Δανιηλίδης Βαλέριος

Δημητρίου Σταυρούλα

Θεοφάνους Ανδρέας

Karahan Oz

Κόλα Μαρία

Λουκά Νικολέττα

Λυμπουρή Κοζάκου Έλενα

Μενελάου Μιχάλης

Οικονόμου Γιάννος

Πετρίδου Στέλλα

Σακαδάκη Αλεξία

Ταλιώτης Παναγιώτης

Τριανταφυλλίδου Μαρία

Τσιμίλλης Κυριάκος

Χατζηστυλλή Αικατερίνη (Κατερίνα)

Χρήστου Βιργινία

Χρίστου Ανδρέας

Πατριωτικό Μέτωπο «Λακεδαιμόνιοι»

Αφαντίτη Μαρία

Ιωάννου Λεωνίδας

Ιωάννου Ξένιος

Παπαδόπουλος Κίκκος

Χατζηχριστοφόρου Μαρία

Σηκού Πάνω

Δουλαππάς Μιχάλης

Κορνιώτης Μάριος

Κυπριανού Κυπρούλλα

Κωνσταντινίδης Άγγελος

Κωνσταντινίδου Άρτεμις

Λαζάρου Ανδρέας

Λαμπριανίδου Γεωργία

Μαυρομάτης Αλέξης

Παναγή Παναγιώτης

Παρρής Πλούταρχος

Πασιάς Σοφοκλής

Πεττεμερίδης Φειδίας

Τορναρίτης Χριστόφορος

Τσαγγάρης Ανδρέας

Φιλίπ Τορναρίτου Ραμόνα

Χριστοδούλου Αδάμος

Το Πράσινο Κόμμα Της Κύπρου

Ανδρέου Κυριάκος

Αμίρ Καλάλη Σεγιέτ Δάτης

Θεοδοσιάδου Μαρία

Λεβέντη Απολλωνία

Μακρής Κώστας

Μαλέκκος Κώστας

Παπαπέτρου Δημήτρης

Στυλιανού Στέλιος

Χατζηπαύλου Νικόλας

Μεμονωμένοι Υποψήφιοι

Κατσή Ιφιγένεια

Μακρίδης Αλέξης

Μαυρομμάτης Κωνσταντίνος

Τενίζης Μάριος

Ένσταση κατά υποψηφιότητας, μπορεί να υποβληθεί από οποιονδήποτε εκλογέα, εντός 24 ωρών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων, δηλαδή μέχρι αύριο 12:30μμ.