Συνολικά 261 υποψηφιότητες υποβλήθηκαν σήμερα και επίσημα για την επαρχία Λευκωσίας. Η διαδικασία διήρκησε περίπου 3μισι ώρες, από τις 9πμ μέχρι και τις 12:30μμ. Οι υποψηφιότητες σχηματίζουν 18 κομματικούς συνδυασμούς, ενώ 4 πρόσωπα αποτελούν μεμονωμένους/ες ανεξάρτητους/ες υποψηφίους/ες.
Όπως ανακοίνωσε ο Έφορος Εκλογής στην περιφέρεια Λευκωσίας, Ανδρεας Χατζηπάκκος, 180 υποψηφιότητες ή ποσοστό 69% αφορούν άνδρες και 81 υποψηφιότητες ή ποσοστό 31% γυναίκες. Ο κ. Χατζηπάκκος ανέφερε επίσης ότι:
11 συνδυασμοί κατέρχονται στις εκλογές με πλήρες ψηφοδέλτιο 19 υποψηφίων.
1 συνδυασμός αποτελείται από 16 υποψηφίους,
1 συνδυασμός από 11 υποψηφίους, 1 συνδυασμός από 9 υποψηφίους,
1 συνδυασμός από 5 υποψηφίους,
1 συνδυασμός από 4 υποψηφίους,
1 συνδυασμός από 2 υποψηφίους και
1 συνδυασμός από 1 υποψήφιο.
Πιο κάτω όλες οι υποψηφιότητες στην επαρχία Λευκωσίας, ανά συνδυασμό:
Αγρονόμος Αγροτικό Εργατικό Κόμμα
- Βαρένυκ Νεοκλέους Ολένα
- Ζαβρός Ανδρέας
- Κουρέας Αντρέας
- Κωνσταντίνου Κώστας
Ακελ (Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού) – Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία
- Στεφάνου Στέφανος
- Ανδρέου Μαρίνα
- Αργυρίδης Μάριος
- Δαμιανού Άριστος
- Ευαγόρου Ελένη
- Θωμά Θωμάς
- Κούλας Σεβήρος
- Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος
- Κωνσταντίνου Χριστίνα
- Λουκαΐδης Γιώργος
- Ματσάς Ορέστης
- Πολυκάρπου Χάρης
- Τριμιθιώτη Μαριλένα
- Χαραλάμπους Βάκης
- Χατζηανδρέου Άντρη
- Χατζηπαύλου – Λιασή Αυγή
- Χριστοφίδης Χρίστος
- Χρυσάνθου Κωνσταντίνα
- Χρυσοβιτσιώτη Ιωάννα
Άκρο – Αριστερή Αντίσταση Κομμουνισμός
- Ντε Πέτρο Τσελεστίνα
Άλμα – Πολίτες Για Την Κύπρο
- Μιχαηλίδης Οδυσσέας
- Βασιλείου Ιωάννα
- Ηλία Στυλιανή
- Ιερείδης Μιχάλης
- Ιωάννου Χριστίνα
- Καμινάρα Ανδρούλλα
- Κοκκίνου Παρασκευή (Βούλα)
- Κυπριανίδης Κωνσταντίνος
- Κυπριανού Αναστασία
- Κυπριανού Κύπρος
- Κυριάκου Δημήτρης
- Νικηφόρου Μιχάλης
- Παναγίδου Σταύρια
- Παντελίδης Μιχάλης
- Πιτσιάλη Γεωργία (Γιούλα)
- Σπάστρης Μιχάλης
- Στυλιανού Μάριος
- Χαραλαμπίδου Ειρήνη
- Χατζηνικολάου Πέτρος
Άμεση Δημοκρατία Κύπρου
- Γεωργίου Μαρίνα
- Γιασουμή Γιασουμής
- Γιώρκας Μηνάς
- Δαμιανού Ιωάννης
- Θεράποντος Μάριος
- Ιωάννου Λάμπρος
- Κωστανιάν Μπάρετ
- Λαούρης Γιάννης
- Λουκά Νίκος
- Μιτέλλα Έλενα
- Μιχαήλ Μιχάλακης
- Νικολάου Ραφαήλ
- Παναγή Μάριος
- Παναγιώτου Φειδίας
- Πίγκας Ανδρέας
- Πορτοκαλίδης Κύπρος
- Σοφοκλέους Μόνικα
- Σταύρου Μάριος
- Χρυσάνθου Λοΐζος
Βολτ Κύπρος
- Αποστολίδης Αλέξανδρος
- Ατταλίδου Αλεξάνδρα
- Βασιλείου Σοφία
- Βελάρης Χαρίλαος
- Βρυωνίδης Φρίξος
- Δημητριάδου Χριστοδουλίδου Ροδούλα
- Δρουσιώτης Μακάριος
- Θεοχαρίδου Δέσποινα
- Καραγιάννης Αχιλλέας Νικόλαος
- Κίτης Μιχάλης
- Κωνστάντη Κώστα
- Νικολάου Βασίλης
- Ξάνθου Έφη
- Παύλου Σάββας
- Σοφοκλέους Ανδρομάχη
- Τιρκίδης Ιωάννης
- Τρύφων Νικόλας
- Χαραλάμπους Χάρις
- Χριστούδια Γκουμούσκουτ Άντρη
Δημοκρατική Αλλαγή
- Κληρίδης Χρίστος
- Κληρίδης Αλέξανδρος
Δημοκρατική Παράταξη – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων
- Αβρααμίδου Έλενα
- Αντωνίου Ελευθέριος
- Βραχίμη Έλενα
- Γιαπάτος Φίλιππος
- Κλεάνθους Μαρίνος
- Κυπριανού Άννα
- Κυπριανού – Χατζηστυλλή Κυπρούλλα
- Κωνσταντίνου Κωνσταντίνα
- Μιραλλάης Τάκης
- Νεοφύτου Γιώργος (Κόκος)
- Νέστορος Νέστορας
- Νικολάου Θεά
- Πενηνταέξ Γιώργος
- Στεφάνου Στέφανος
- Σωφρονίου Κρίστοφερ (Κρις)
- Τρυφωνίδης Αλέκος
- Χαπεσιάν Άρι
- Χίνης Κωνσταντίνος
- Χρυσοστόμου Ελένη
Δημοκρατικό Εθνικό Κίνημα (ΔΕΚ)
- Ιωάννου Άγγελος
- Κασσιανίδης Σταύρος
- Κολιού Ελένη
- Μαυρίκιος Μάριος
- Παπαριστοτέλους Ελένη
- Προκοπίου Προκόπης
- Πρωτοπαπάς Σωτήρης
- Σαββίδης Αλέξιος
- Σισμάνη Χρυστάλλα
- Χαραλάμπους Γεώργιος
- Χρίστου Κυπριανός
Δημοκρατικό Κόμμα
- Παπαδόπουλος Νικόλας
- Αλαμπρίτης Σταύρος
- Γεωργίου Ανδρέας
- Γεωργίου Κ. Βασίλειος
- Ερωτοκρίτου Χριστιάνα
- Ευτυχίου Μάριος
- Ιερείδης Μιχάήλ
- Κορτάς Κώστας
- Κουσούλου Μαρία
- Παλαόντας Στέλιος
- Παντελίδης Χρύσης
- Παπαδοπούλου Έλενα
- Παπαπέτρου Χρίστος
- Προδρόμου Άντρη
- Σάββα Παναγή Αγγελική
- Σαββίδης Σάββας
- Σολωμού Γιώργος
- Φούλη Βερόνικα
- Φράγκου Αντωνία
Δημοκρατικός Συναγερμός
- Ανθούση Αναστασία
- Δημητρίου Μ. Δημήτρης (Βουλευτής)
- Δημητρίου Σ. Δημήτρης (Τέως Υπαρχηγός Αστυνομίας)
- Ζαμπάς Νεόφυτος
- Ηλία Μάριος
- Κουρουσίδης Πόλυς
- Κούσιου Χατζηδημητρίου Έλενα
- Κωνσταντίνου Ανδρέας
- Μανίταρας Ζαχαρίας
- Μελετιές Χριστάκης
- Μουντουκκος Κωνσταντίνος
- Ορφανίδου Σάβια
- Πάλλης Χρήστος
- Παμπορίδης Γεώργιος
- Παύλου Τίνα
- Πετρίδης Χαράλαμπος
- Τσάτσου Θεόδωρος
- Χριστοφόρου Χριστόφορος
- Χρυσάνθου Γιώργος
Εδεκ Σοσιαλιστικό Κόμμα
- Αθανασίου Χαράλαμπος
- Αντωνίου Ειρήνη
- Ευσταθίου Χριστίνα
- Ηλία Μάριος
- Λεβέντης Μάριος
- Μανουσάκη Κυριακή
- Μαρκίδης Λευτέρης
- Μελέτης Θεόδωρος
- Μίρης Ανδρέας
- Νεοφύτου Μικαέλλα
- Ξενοφώντος Ξένιος
- Πική Λουκία
- Σολομωνίδης Μορφάκης
- Τσιανάκκας Μάριος
- Χαννίδης Μάριος
- Χριστοδούλου Πάμπος
- Χριστοδούλου Σοφία
- Χριστοδούλου Τάκης
- Χριστοφορίδης Απόστολος
Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.)
- Χρίστου Χρίστος
- Αγαπίου Χριστίνα (Τίνα)
- Αντωνίου Σωτήρης
- Γεωργιάδου Ρούλα
- Γεωργίου Αλέξανδρος
- Διονυσίου Ανδρούλλα (Άντρη)
- Ιωάννου Θ. Παύλος
- Καΐρινος Χαράλαμπος
- Κέμιτζη Ελισάβετ (Λίζα)
- Κουντουρέσιης Πέτρος
- Κυπριανού Φοίβος
- Παπαχαραλάμπους Ανδρέας
- Πελεκάνος Μάριος
- Πλάτου Ιάκωβος
- Πουλλικκάς Μάριος
- Σπανός Σάββας
- Στυλιανού Λευκή
- Στυλιανού Στυλιανός (Στέλιος)
- Χατζησυμεού Παναγιώτης
Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών
- Αυγουστή Θεοδόσης
- Βραχίμη Αδάμος
- Γερολεμίδης Μάριος
- Διαμαντόπουλος Στέλιος
- Θεοδώρου Ελευθέριος (Λευτέρης)
- Καμιντζής Σταύρος
- Κυριάκου Γιώργος
- Κωνσταντινίδου Γεωργία
- Μακκουλής Πέτρος
- Μενελάου Χριστίνα
- Νικολάου Σωκράτης
- Ξενοφώντος Μάριος
- Παύλου Παύλος
- Πέτρου Ιάκωβος
- Πιερεττής Παύλος
- Πολυβίου Αντώνης
- Σάββα Σάββας
- Χαραλάμπους Παναγιώτης
- Χατζηπαναγή Αρτέμης
Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών
- Αριστοτέλους Χαράλαμπος
- Γιάγκου Άδωνις
- Δανιηλίδης Βαλέριος
- Δημητρίου Σταυρούλα
- Θεοφάνους Ανδρέας
- Karahan Oz
- Κόλα Μαρία
- Λουκά Νικολέττα
- Λυμπουρή Κοζάκου Έλενα
- Μενελάου Μιχάλης
- Οικονόμου Γιάννος
- Πετρίδου Στέλλα
- Σακαδάκη Αλεξία
- Ταλιώτης Παναγιώτης
- Τριανταφυλλίδου Μαρία
- Τσιμίλλης Κυριάκος
- Χατζηστυλλή Αικατερίνη (Κατερίνα)
- Χρήστου Βιργινία
- Χρίστου Ανδρέας
Πατριωτικό Μέτωπο «Λακεδαιμόνιοι»
- Αφαντίτη Μαρία
- Ιωάννου Λεωνίδας
- Ιωάννου Ξένιος
- Παπαδόπουλος Κίκκος
- Χατζηχριστοφόρου Μαρία
Σηκού Πάνω
- Δουλαππάς Μιχάλης
- Κορνιώτης Μάριος
- Κυπριανού Κυπρούλλα
- Κωνσταντινίδης Άγγελος
- Κωνσταντινίδου Άρτεμις
- Λαζάρου Ανδρέας
- Λαμπριανίδου Γεωργία
- Μαυρομάτης Αλέξης
- Παναγή Παναγιώτης
- Παρρής Πλούταρχος
- Πασιάς Σοφοκλής
- Πεττεμερίδης Φειδίας
- Τορναρίτης Χριστόφορος
- Τσαγγάρης Ανδρέας
- Φιλίπ Τορναρίτου Ραμόνα
- Χριστοδούλου Αδάμος
Το Πράσινο Κόμμα Της Κύπρου
- Ανδρέου Κυριάκος
- Αμίρ Καλάλη Σεγιέτ Δάτης
- Θεοδοσιάδου Μαρία
- Λεβέντη Απολλωνία
- Μακρής Κώστας
- Μαλέκκος Κώστας
- Παπαπέτρου Δημήτρης
- Στυλιανού Στέλιος
- Χατζηπαύλου Νικόλας
Μεμονωμένοι Υποψήφιοι
- Κατσή Ιφιγένεια
- Μακρίδης Αλέξης
- Μαυρομμάτης Κωνσταντίνος
- Τενίζης Μάριος
Ένσταση κατά υποψηφιότητας, μπορεί να υποβληθεί από οποιονδήποτε εκλογέα, εντός 24 ωρών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων, δηλαδή μέχρι αύριο 12:30μμ.