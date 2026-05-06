Συνολικά 261 υποψηφιότητες υποβλήθηκαν σήμερα και επίσημα για την επαρχία Λευκωσίας. Η διαδικασία διήρκησε περίπου 3μισι ώρες, από τις 9πμ μέχρι και τις 12:30μμ. Οι υποψηφιότητες σχηματίζουν 18 κομματικούς συνδυασμούς, ενώ 4 πρόσωπα αποτελούν μεμονωμένους/ες ανεξάρτητους/ες υποψηφίους/ες.

Όπως ανακοίνωσε ο Έφορος Εκλογής στην περιφέρεια Λευκωσίας, Ανδρεας Χατζηπάκκος, 180 υποψηφιότητες ή ποσοστό 69% αφορούν άνδρες και 81 υποψηφιότητες ή ποσοστό 31% γυναίκες. Ο κ. Χατζηπάκκος ανέφερε επίσης ότι:

11 συνδυασμοί κατέρχονται στις εκλογές με πλήρες ψηφοδέλτιο 19 υποψηφίων.

1 συνδυασμός αποτελείται από 16 υποψηφίους,

1 συνδυασμός από 11 υποψηφίους, 1 συνδυασμός από 9 υποψηφίους,

1 συνδυασμός από 5 υποψηφίους,

1 συνδυασμός από 4 υποψηφίους,

1 συνδυασμός από 2 υποψηφίους και

1 συνδυασμός από 1 υποψήφιο.

Πιο κάτω όλες οι υποψηφιότητες στην επαρχία Λευκωσίας, ανά συνδυασμό:

Αγρονόμος Αγροτικό Εργατικό Κόμμα

  • Βαρένυκ Νεοκλέους Ολένα
  • Ζαβρός Ανδρέας
  • Κουρέας Αντρέας
  • Κωνσταντίνου Κώστας

Ακελ (Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού) – Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία

  • Στεφάνου Στέφανος
  • Ανδρέου Μαρίνα
  • Αργυρίδης Μάριος
  • Δαμιανού Άριστος
  • Ευαγόρου Ελένη
  • Θωμά Θωμάς
  • Κούλας Σεβήρος
  • Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος
  • Κωνσταντίνου Χριστίνα
  • Λουκαΐδης Γιώργος
  • Ματσάς Ορέστης
  • Πολυκάρπου Χάρης
  • Τριμιθιώτη Μαριλένα
  • Χαραλάμπους Βάκης
  • Χατζηανδρέου Άντρη
  • Χατζηπαύλου – Λιασή Αυγή
  • Χριστοφίδης Χρίστος
  • Χρυσάνθου Κωνσταντίνα
  • Χρυσοβιτσιώτη Ιωάννα

Άκρο – Αριστερή Αντίσταση Κομμουνισμός

  • Ντε Πέτρο Τσελεστίνα

Άλμα – Πολίτες Για Την Κύπρο

  • Μιχαηλίδης Οδυσσέας
  • Βασιλείου Ιωάννα
  • Ηλία Στυλιανή
  • Ιερείδης Μιχάλης
  • Ιωάννου Χριστίνα
  • Καμινάρα Ανδρούλλα
  • Κοκκίνου Παρασκευή (Βούλα)
  • Κυπριανίδης Κωνσταντίνος
  • Κυπριανού Αναστασία
  • Κυπριανού Κύπρος
  • Κυριάκου Δημήτρης
  • Νικηφόρου Μιχάλης
  • Παναγίδου Σταύρια
  • Παντελίδης Μιχάλης
  • Πιτσιάλη Γεωργία (Γιούλα)
  • Σπάστρης Μιχάλης
  • Στυλιανού Μάριος
  • Χαραλαμπίδου Ειρήνη
  • Χατζηνικολάου Πέτρος

Άμεση Δημοκρατία Κύπρου

  • Γεωργίου Μαρίνα
  • Γιασουμή Γιασουμής
  • Γιώρκας Μηνάς
  • Δαμιανού Ιωάννης
  • Θεράποντος Μάριος
  • Ιωάννου Λάμπρος
  • Κωστανιάν Μπάρετ
  • Λαούρης Γιάννης
  • Λουκά Νίκος
  • Μιτέλλα Έλενα
  • Μιχαήλ Μιχάλακης
  • Νικολάου Ραφαήλ
  • Παναγή Μάριος
  • Παναγιώτου Φειδίας
  • Πίγκας Ανδρέας
  • Πορτοκαλίδης Κύπρος
  • Σοφοκλέους Μόνικα
  • Σταύρου Μάριος
  • Χρυσάνθου Λοΐζος

Βολτ Κύπρος

  • Αποστολίδης Αλέξανδρος
  • Ατταλίδου Αλεξάνδρα
  • Βασιλείου Σοφία
  • Βελάρης Χαρίλαος
  • Βρυωνίδης Φρίξος
  • Δημητριάδου Χριστοδουλίδου Ροδούλα
  • Δρουσιώτης Μακάριος
  • Θεοχαρίδου Δέσποινα
  • Καραγιάννης Αχιλλέας Νικόλαος
  • Κίτης Μιχάλης
  • Κωνστάντη Κώστα
  • Νικολάου Βασίλης
  • Ξάνθου Έφη
  • Παύλου Σάββας
  • Σοφοκλέους Ανδρομάχη
  • Τιρκίδης Ιωάννης
  • Τρύφων Νικόλας
  • Χαραλάμπους Χάρις
  • Χριστούδια Γκουμούσκουτ Άντρη

Δημοκρατική Αλλαγή

  • Κληρίδης Χρίστος
  • Κληρίδης Αλέξανδρος

Δημοκρατική Παράταξη – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων

  • Αβρααμίδου Έλενα
  • Αντωνίου Ελευθέριος
  • Βραχίμη Έλενα
  • Γιαπάτος Φίλιππος
  • Κλεάνθους Μαρίνος
  • Κυπριανού Άννα
  • Κυπριανού – Χατζηστυλλή Κυπρούλλα
  • Κωνσταντίνου Κωνσταντίνα
  • Μιραλλάης Τάκης
  • Νεοφύτου Γιώργος (Κόκος)
  • Νέστορος Νέστορας
  • Νικολάου Θεά
  • Πενηνταέξ Γιώργος
  • Στεφάνου Στέφανος
  • Σωφρονίου Κρίστοφερ (Κρις)
  • Τρυφωνίδης Αλέκος
  • Χαπεσιάν Άρι
  • Χίνης Κωνσταντίνος
  • Χρυσοστόμου Ελένη

Δημοκρατικό Εθνικό Κίνημα (ΔΕΚ)

  • Ιωάννου Άγγελος
  • Κασσιανίδης Σταύρος
  • Κολιού Ελένη
  • Μαυρίκιος Μάριος
  • Παπαριστοτέλους Ελένη
  • Προκοπίου Προκόπης
  • Πρωτοπαπάς Σωτήρης
  • Σαββίδης Αλέξιος
  • Σισμάνη Χρυστάλλα
  • Χαραλάμπους Γεώργιος
  • Χρίστου Κυπριανός

Δημοκρατικό Κόμμα

  • Παπαδόπουλος Νικόλας
  • Αλαμπρίτης Σταύρος
  • Γεωργίου Ανδρέας
  • Γεωργίου Κ. Βασίλειος
  • Ερωτοκρίτου Χριστιάνα
  • Ευτυχίου Μάριος
  • Ιερείδης Μιχάήλ
  • Κορτάς Κώστας
  • Κουσούλου Μαρία
  • Παλαόντας Στέλιος
  • Παντελίδης Χρύσης
  • Παπαδοπούλου Έλενα
  • Παπαπέτρου Χρίστος
  • Προδρόμου Άντρη
  • Σάββα Παναγή Αγγελική
  • Σαββίδης Σάββας
  • Σολωμού Γιώργος
  • Φούλη Βερόνικα
  • Φράγκου Αντωνία

Δημοκρατικός Συναγερμός

  • Ανθούση Αναστασία
  • Δημητρίου Μ. Δημήτρης (Βουλευτής)
  • Δημητρίου Σ. Δημήτρης (Τέως Υπαρχηγός Αστυνομίας)
  • Ζαμπάς Νεόφυτος
  • Ηλία Μάριος
  • Κουρουσίδης Πόλυς
  • Κούσιου Χατζηδημητρίου Έλενα
  • Κωνσταντίνου Ανδρέας
  • Μανίταρας Ζαχαρίας
  • Μελετιές Χριστάκης
  • Μουντουκκος Κωνσταντίνος
  • Ορφανίδου Σάβια
  • Πάλλης Χρήστος
  • Παμπορίδης Γεώργιος
  • Παύλου Τίνα
  • Πετρίδης Χαράλαμπος
  • Τσάτσου Θεόδωρος
  • Χριστοφόρου Χριστόφορος
  • Χρυσάνθου Γιώργος

Εδεκ Σοσιαλιστικό Κόμμα

  • Αθανασίου Χαράλαμπος
  • Αντωνίου Ειρήνη
  • Ευσταθίου Χριστίνα
  • Ηλία Μάριος
  • Λεβέντης Μάριος
  • Μανουσάκη Κυριακή
  • Μαρκίδης Λευτέρης
  • Μελέτης Θεόδωρος
  • Μίρης Ανδρέας
  • Νεοφύτου Μικαέλλα
  • Ξενοφώντος Ξένιος
  • Πική Λουκία
  • Σολομωνίδης Μορφάκης
  • Τσιανάκκας Μάριος
  • Χαννίδης Μάριος
  • Χριστοδούλου Πάμπος
  • Χριστοδούλου Σοφία
  • Χριστοδούλου Τάκης
  • Χριστοφορίδης Απόστολος

Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.)

  • Χρίστου Χρίστος
  • Αγαπίου Χριστίνα (Τίνα)
  • Αντωνίου Σωτήρης
  • Γεωργιάδου Ρούλα
  • Γεωργίου Αλέξανδρος
  • Διονυσίου Ανδρούλλα (Άντρη)
  • Ιωάννου Θ. Παύλος
  • Καΐρινος Χαράλαμπος
  • Κέμιτζη Ελισάβετ (Λίζα)
  • Κουντουρέσιης Πέτρος
  • Κυπριανού Φοίβος
  • Παπαχαραλάμπους Ανδρέας
  • Πελεκάνος Μάριος
  • Πλάτου Ιάκωβος
  • Πουλλικκάς Μάριος
  • Σπανός Σάββας
  • Στυλιανού Λευκή
  • Στυλιανού Στυλιανός (Στέλιος)
  • Χατζησυμεού Παναγιώτης

Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών

  • Αυγουστή Θεοδόσης
  • Βραχίμη Αδάμος
  • Γερολεμίδης Μάριος
  • Διαμαντόπουλος Στέλιος
  • Θεοδώρου Ελευθέριος (Λευτέρης)
  • Καμιντζής Σταύρος
  • Κυριάκου Γιώργος
  • Κωνσταντινίδου Γεωργία
  • Μακκουλής Πέτρος
  • Μενελάου Χριστίνα
  • Νικολάου Σωκράτης
  • Ξενοφώντος Μάριος
  • Παύλου Παύλος
  • Πέτρου Ιάκωβος
  • Πιερεττής Παύλος
  • Πολυβίου Αντώνης
  • Σάββα Σάββας
  • Χαραλάμπους Παναγιώτης
  • Χατζηπαναγή Αρτέμης

Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών

  • Αριστοτέλους Χαράλαμπος
  • Γιάγκου Άδωνις
  • Δανιηλίδης Βαλέριος
  • Δημητρίου Σταυρούλα
  • Θεοφάνους Ανδρέας
  • Karahan Oz
  • Κόλα Μαρία
  • Λουκά Νικολέττα
  • Λυμπουρή Κοζάκου Έλενα
  • Μενελάου Μιχάλης
  • Οικονόμου Γιάννος
  • Πετρίδου Στέλλα
  • Σακαδάκη Αλεξία
  • Ταλιώτης Παναγιώτης
  • Τριανταφυλλίδου Μαρία
  • Τσιμίλλης Κυριάκος
  • Χατζηστυλλή Αικατερίνη (Κατερίνα)
  • Χρήστου Βιργινία
  • Χρίστου Ανδρέας

Πατριωτικό Μέτωπο «Λακεδαιμόνιοι»

  • Αφαντίτη Μαρία
  • Ιωάννου Λεωνίδας
  • Ιωάννου Ξένιος
  • Παπαδόπουλος Κίκκος
  • Χατζηχριστοφόρου Μαρία

Σηκού Πάνω

  • Δουλαππάς Μιχάλης
  • Κορνιώτης Μάριος
  • Κυπριανού Κυπρούλλα
  • Κωνσταντινίδης Άγγελος
  • Κωνσταντινίδου Άρτεμις
  • Λαζάρου Ανδρέας
  • Λαμπριανίδου Γεωργία
  • Μαυρομάτης Αλέξης
  • Παναγή Παναγιώτης
  • Παρρής Πλούταρχος
  • Πασιάς Σοφοκλής
  • Πεττεμερίδης Φειδίας
  • Τορναρίτης Χριστόφορος
  • Τσαγγάρης Ανδρέας
  • Φιλίπ Τορναρίτου Ραμόνα
  • Χριστοδούλου Αδάμος

Το Πράσινο Κόμμα Της Κύπρου

  • Ανδρέου Κυριάκος
  • Αμίρ Καλάλη Σεγιέτ Δάτης
  • Θεοδοσιάδου Μαρία
  • Λεβέντη Απολλωνία
  • Μακρής Κώστας
  • Μαλέκκος Κώστας
  • Παπαπέτρου Δημήτρης
  • Στυλιανού Στέλιος
  • Χατζηπαύλου Νικόλας

Μεμονωμένοι Υποψήφιοι

  • Κατσή Ιφιγένεια
  • Μακρίδης Αλέξης
  • Μαυρομμάτης Κωνσταντίνος
  • Τενίζης Μάριος

Ένσταση κατά υποψηφιότητας, μπορεί να υποβληθεί από οποιονδήποτε εκλογέα, εντός 24 ωρών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων, δηλαδή μέχρι αύριο 12:30μμ.