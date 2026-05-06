Στιγμές αγωνίας βίωσε μια γυναίκα στη Λάρνακα όταν βοηθητική κουζίνα της οικίας της τυλίχθηκε στις φλόγες. Η γυναικά προσπάθησε να σβήσει την πυρκαγιά με αποτέλεσμα να υποστεί ελαφρά εγκαύματα.

Σε ανακοίνωσή η Πυροσβεστική Υπηρεσία αναφέρει πως ο Σταθμός Λάρνακας Υπαστυνόμου Ανδρέα Παπαδόπουλου, ανταποκρίθηκε σε κλήση για πυρκαγιά σε βοηθητική, ανεξάρτητη κουζίνα σε αυλή οικίας.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε από ξεχασμένο μαγειρικό σκεύος σε αναμμένη μαγειρική συσκευή, εντός της βοηθητικής κουζίνας, η οποία υπέστη εκτεταμένες ζημιές. Από τον καπνό και τη θερμότητα, επηρεάστηκε εφαπτόμενη βοηθητική κουζίνα γειτονικής οικίας.

Η ιδιοκτήτρια της οικίας, στην προσπάθειά της να κατασβέσει την πυρκαγιά, υπέστη ελαφρά εγκαύματα και έτυχε περίθαλψης από το πλήρωμα ασθενοφόρου που κλήθηκε στο μέρος.