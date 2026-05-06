Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης σε υπό κατασκευή ουρανοξύστη στην περιοχή Dubai Marina, με πυκνούς καπνούς να σκεπάζουν μεγάλο τμήμα της πόλης.

Η φωτιά ξέσπασε στο κτίριο The Residences, Al Habtoor Grand, μία κατασκευή 50 ορόφων που βρίσκεται κοντά στο νέο Dubai Harbour και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2027.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πολιτικής Προστασίας του Ντουμπάι, ενώ εικόνες με καπνούς να καλύπτουν περιοχές της Marina και του Jumeirah Beach Residence έκαναν γρήγορα τον γύρο των social media.

My view in Dubai right now 💥 #Dubai



Massive fire! no idea how this started, looks crazy af, sh*t pic.twitter.com/LpLrDqItvQ — MDX (@MDXreal) May 6, 2026

Σύμφωνα με τη Dubai Civil Defence, το κέντρο επιχειρήσεων δέχθηκε κλήση έκτακτης ανάγκης στις 7:06 το πρωί, ενώ οι πρώτοι πυροσβέστες από τον σταθμό Al Marsa έφτασαν στο σημείο μέσα σε επτά λεπτά, στις 7:13.

Όπως ανέφεραν οι αρχές, επρόκειτο για «μέτριας έντασης φωτιά», η οποία τέθηκε υπό έλεγχο στις 8:51 το πρωί.

⚠️ A fire broke out this morning around 7AM in Dubai Marina and is being brought under control by the rescue teams



via: @marcelloferri / @pankaj.chaturvedi3 / @krasnova_ksenia_2021 / @so_fill / @evelynescolo

#lovin pic.twitter.com/pNzNsuIzB4 May 6, 2026

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ μετά την κατάσβεση ξεκίνησε διαδικασία ψύξης του κτιρίου ώστε να αποκλειστεί ο κίνδυνος αναζωπύρωσης.

Η υπόθεση πρόκειται πλέον να περάσει στις αρμόδιες υπηρεσίες για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα περιστατικά φωτιάς στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εμφανίζονται συχνότερα κατά τους θερμούς μήνες, όταν επικρατούν ξηρές και σκονισμένες συνθήκες που επιτρέπουν ακόμη και σε έναν μικρό σπινθήρα να εξελιχθεί γρήγορα σε μεγάλη πυρκαγιά.

Το θέμα της ασφάλειας σε ουρανοξύστες έχει απασχολήσει έντονα τις αρχές τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά από σοβαρά περιστατικά σε πολυώροφα κτίρια.

Τον περασμένο Απρίλιο, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε φωτιά που εξαπλώθηκε σε πολυκατοικία στη Σάρτζα, ενώ η ταχεία πληθυσμιακή ανάπτυξη και η συνεχής κατασκευή νέων πύργων έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων μεθόδων πυρόσβεσης, ακόμη και με τη χρήση drones για επιχειρήσεις σε μεγάλα ύψη.

protothema.gr