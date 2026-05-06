Στην εκλογική περιφέρεια Πάφου καταγράφηκε σήμερα μια ανεξάρτητη υποψηφιότητα, ενός ανθρώπου που συνέδεσε το όνομα του με τις εκλογές. Ο Ανδρέας Ευστρατίου, διεκδικεί ξανά την εκλογή του, ως ανεξάρτητος βουλευτής.

Είχε κατέλθει ως υποψήφιος σε δεκάδες εκλογικές αναμετρήσεις στο παρελθόν, όπως Προεδρικές, Βουλευτικές, Ευρωεκλογές και Δημοτικές αλλά και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο ίδιος ανέφερε σήμερα, ότι πρόκειται για την 35η υποψηφιότητα του.

«Αγωνίζομαι για τον τόπο μου, για μια καλύτερη ζωή, για τους πολύτεκνους, για τους φτωχούς ανθρώπους που πάντα μένουν στο περιθώριο. Οι φτωχοί έγιναν πιο φτωχοί, οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι και οι πολιτικοί μας εκατομμυριούχοι».

Όταν τον ρώτησαν αν τον ενοχλεί, που δεν έχει εκλεγεί ποτέ, αυτός είπε «εγώ εκλέγομαι κάθε φορά. Απλώς δεν το γνωρίζετε εσείς. Κάθε μέρα βρίσκομαι μαζί με το κοινό με τους συμπολίτες μου και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα».

