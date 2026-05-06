Την ίδρυσή της ανακοίνωσε η Παγκύπρια Ένωση Εμπορικών Αντιπροσώπων Ζώων και Κρεάτων, μετά την Ιδρυτική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026, στο κτίριο του ΚΕΒΕ στη Λευκωσία.

Με την ίδρυσή της, η Ένωση αποφάσισε την επίσημη ένταξή της στη δύναμη του ΚΕΒΕ, ενισχύοντας τη θεσμική της θέση και τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης εκπροσώπησης του κλάδου.

Η δημιουργία της Ένωσης χαρακτηρίζεται σημαντικό ορόσημο για τον τομέα, καθώς διαμορφώνει οργανωμένο πλαίσιο εκπροσώπησης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πάχυνση και εμπορία ζώων στην Κύπρο.

Σκοπός της είναι η καλύτερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση των εμπόρων ζώων, η ενίσχυση της συνεργασίας με τις αρμόδιες κρατικές και τοπικές αρχές, καθώς και με άλλους σχετικούς συνδέσμους και οργανώσεις.

Παράλληλα, η Ένωση θέτει ως προτεραιότητα τη διασφάλιση και προώθηση των αιτημάτων του κλάδου, καθώς και την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του τομέα.

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο αποτελούν κρίσιμο συνδετικό κρίκο μεταξύ κτηνοτρόφων, σφαγείων, υπεραγορών, λιανικού εμπορίου και επιχειρήσεων εστίασης.

Μέσω της δραστηριότητάς τους, συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και στη διασφάλιση σταθερής ποιότητας των προϊόντων κρέατος.

Σύμφωνα με την Ένωση, η ανάγκη για συντονισμένη και ισχυρή εκπροσώπηση έχει καταστεί ακόμη πιο επιτακτική, ιδιαίτερα υπό το φως των προκλήσεων που έχουν αναδειχθεί λόγω της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού.

Οι προκλήσεις αυτές επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του κλάδου, ενισχύοντας την ανάγκη για θεσμική παρέμβαση και κοινή εκπροσώπηση.

Κατά τη διάρκεια της Ιδρυτικής Συνέλευσης παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες δράσης της Ένωσης και πραγματοποιήθηκε ουσιαστικός διάλογος για τις προτεραιότητες του τομέα.

Η Παγκύπρια Ένωση Εμπορικών Αντιπροσώπων Ζώων και Κρεάτων φιλοδοξεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση και ανάπτυξη του κλάδου, λειτουργώντας ως αξιόπιστος και αποτελεσματικός φορέας εκπροσώπησης.