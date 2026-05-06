Ο ανεξάρτητος υποψήφιος Χριστάκης Ροτσίδης, ηλικίας 89 ετών, κατέθεσε την υποψηφιότητά του δηλώνοντας ως επάγγελμα «μουσικός».

Κατά την υποβολή της υποψηφιότητας του, κατέβαλε το ποσό των 500 ευρώ ως παράβολο, ενώ κατέθεσε επίσης δύο προτείνοντες και δύο υποστηρικτές, όπως προβλέπει η διαδικασία.

Ο ίδιος ανέφερε ότι αποφάσισε να κατέλθει ανεξάρτητος, τονίζοντας πως θέλει να εκλεγεί «με τη δική του δύναμη και όχι με ξένες πλάτες».

Σε σχέση με το Κυπριακό, δήλωσε ότι πρόκειται για ζήτημα εισβολής και κατοχής και όχι διαφορά μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

Όταν ρωτήθηκε για την ηλικία του, απάντησε χαρακτηριστικά: «από τον καιρό που γεννήθηκα μέχρι τώρα».