«Κρίνοντας εκ των υστέρων θεωρώ ότι πολλά πράγματα θα μπορούσαν να είχαν γίνει καλύτερα και διαφορετικά», είπε ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ και μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων από το 2001, Άντρος Κυπριανού, όταν ερωτήθηκε πως αξιολογεί ο ίδιος την πολιτική του πορεία.

Σε δηλώσεις του στη μεσημβρινή εκπομπή του ΑΝΤ1, ανέφερε ότι έχει ολοκληρώσει την συγγραφή ενός βιβλίου, το οποίο ξεκίνησε πριν από δυόμιση χρόνια και αφορά αποκλειστικά το Κυπριακό πρόβλημα. «Είναι μια κριτική προσέγγιση τεσσάρων διαφορετικών Προέδρων, Γλαύκος Κληρίδης, Τάσος Παπαδόπουλος, Δημήτρης Χριστόφιας, Νίκος Αναστασιάδης και πολύ επιδερμικά του Νίκου Χριστοδουλίδη».

Ερωτηθείς, αν τους κρίνει όλους αμερόληπτα στο βιβλίο του, ο κ. Κυπριανού είπε, «προσπάθησα, τώρα αυτό θα το κρίνει ο κόσμος. Αμέσως μετά τις εκλογές θα παρουσιάσουμε το βιβλίο πρώτα στη Λευκωσία και μετά στις άλλες επαρχίες και στη συνέχεια, θα συνεχίσω να βοηθώ το ΑΚΕΛ»,