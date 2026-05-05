Viral – αλλά για λάθος λόγο – έχει γίνει στις ΗΠΑ η πρόταση γάμου που έγινε από οπαδό των Red Sox σε αγώνα μπέιζμπολ.

Ο Ντάγκλας, όπως είναι το όνομα του άνδρα στο βίντεο, έκανε την πρόταση γάμου κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Houston Astros.

«Σάρα Λιν θα με παντρευτείς;» γράφτηκε κάτω από την εικόνα του ζευγαριού στη γιγαντοοθόνη του γηπέδου.

Linda documenting the entire thing is crazy work https://t.co/zk4M7CRQnl pic.twitter.com/Nb1D1Suuv0 — Liam Fennessy (@LiamFennessy_) May 4, 2026

Ωστόσο, όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε η διευθύνουσα σύμβουλος της Boston Globe, Λίντα Χένρι, η αντίδραση της Σάρα δεν ήταν τόσο ενθουσιώδης όσο θα περίμενε κανείς.

Σύμφωνα, δε, με δημοσιογράφο της Boston Herald, η Σάρα είπε στον Ντάγκλας «δεν ξέρω…».

They just showed a proposal on the Fenway videoboard in between the top and bottom of the fifth, and it looked like the woman said, "I don't know." May 3, 2026

Η αμήχανη στιγμή ολοκληρώθηκε με τον Ντάγκλας να σκύβει και να φιλάει τη Σάρα, η οποία φαίνεται να του λέει κάτι, με τους χειριστές της γιγαντοοθόνης, πάντως, να τους δίνουν συγχαρητήρια.

