Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ετοιμότητας και με σκοπό την κατάλληλη προετοιμασία ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας υλοποιεί σειρά μέτρων για ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι σε περιστατικά πυρκαγιών.

Ασκήσεις εκκένωσης σε Κοινότητες

Για τον σκοπό αυτό, κατά τον μήνα Μάιο έχουν προγραμματιστεί ασκήσεις εκκένωσης σε Κοινότητες σε όλες τις Επαρχίες, οι οποίες εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Πολιτείας για την πρόληψη και την αποτελεσματική διαχείριση εκτάκτων αναγκών.

Στόχος είναι η βελτίωση του επιχειρησιακού συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων Υπηρεσιών, η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με τις Τοπικές Αρχές, καθώς και η εξοικείωση των πολιτών με τη διαδικασία εκκένωσης.

Η συμβολή των πολιτών σε αυτές τις δραστηριότητες είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος.

Επικαιροποίηση Σχεδίου «Πολύβιος»

Επιπρόσθετα και για σκοπούς κατάλληλης προετοιμασίας και καλύτερου συντονισμού, η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας πραγματοποίησε τους προηγούμενους μήνες επισκέψεις σε όλες τις Κοινότητες παγκύπρια, όπου σε συνεργασία και συνεννόηση με τα Κοινοτικά Συμβούλια, αναθεωρήθηκε το Σχέδιο «Πολύβιος». Για την επικαιροποίηση του Σχεδίου λήφθηκαν υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε Κοινότητας και καθορίστηκαν οι διαδικασίες βάσει των αναγκών, όπως υποδείχθηκαν από τους εκπροσώπους των Κοινοτικών Συμβουλίων. Οι αναθεωρήσεις του Σχεδίου ολοκληρώθηκαν από όλες τις Κοινότητες στα μέσα Απριλίου.

Σκοπός των επιτόπιων συναντήσεων για την αναθεώρηση του Σχεδίου «Πολύβιος», καθώς και των ασκήσεων εκκένωσης που προγραμματίζονται το επόμενο διάστημα είναι η βέλτιστη δυνατή προετοιμασία των Τοπικών Αρχών για σωστή ανταπόκριση σε ενδεχόμενα περιστατικά πυρκαγιών ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, καθώς και ο συντονισμός με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους.