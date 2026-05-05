7-8 Μαΐου 2026 στο City of Dreams Mediterranean στη Λεμεσό

Η Altia ανακοινώνει τη συμμετοχή της στη φετινή έκθεση REALTYon, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Μαΐου 2026 στο City of Dreams Mediterranean στη Λεμεσό.

Συμμετέχοντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη σημαντική αυτή διοργάνωση για την αγορά ακινήτων, η Altia θα βρίσκεται στο περίπτερο 21, παρουσιάζοντας το ευρύ και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιό της, το οποίο περιλαμβάνει κατοικίες, εμπορικά και βιομηχανικά ακίνητα καθώς και τεμάχια γης σε όλη την Κύπρο.

Η παρουσία της Altia στη REALTYon Expo 2026 εντάσσεται στη σταθερή στρατηγική της εταιρείας να βρίσκεται κοντά στην αγορά, στους συνεργάτες, στους επενδυτές και στους ενδιαφερόμενους αγοραστές, προσφέροντας ουσιαστική ενημέρωση, πρακτική καθοδήγηση και πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος επιλογών ακινήτων.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, ο Δημήτρης Τσιακκής, Επικεφαλής Επιχειρησιακής Ανάπτυξης και Στρατηγικής της Altia, θα συμμετάσχει ως συντονιστής στη συζήτηση με τίτλο “Stability, Relocation & New Demand: Why Cyprus Is Attracting International Buyers”. Το πάνελ θα εξετάσει πώς οι περιφερειακές εξελίξεις, οι τάσεις μετεγκατάστασης και η αυξημένη διεθνής ζήτηση επηρεάζουν την κυπριακή αγορά ακινήτων. Παράλληλα, θα αναδείξει τους λόγους για τους οποίους η Κύπρος συνεχίζει να προσελκύει αγοραστές, οικογένειες και επιχειρήσεις που αναζητούν σταθερότητα, συνδεσιμότητα και μακροπρόθεσμες ευκαιρίες.

Μέσα από τη συμμετοχή της στην έκθεση και τη συμβολή της στη συγκεκριμένη συζήτηση, η Altia επιβεβαιώνει τον ενεργό της ρόλο στον διάλογο για την εξέλιξη της αγοράς ακινήτων στην Κύπρο, σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής ζήτηση, η ανάγκη για σταθερότητα και οι νέες επενδυτικές προτεραιότητες διαμορφώνουν νέες προοπτικές για τον κλάδο.

Οι επισκέπτες της έκθεσης REALTYon 2026 μπορούν να γνωρίσουν την ομάδα της Altia στο περίπτερο 21, να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες επιλογές ακινήτων σε όλη την Κύπρο και να λάβουν καθοδήγηση ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους τους.

Περισσότερες πληροφορίες για την Altia και τα ακίνητα που διαθέτει: www.altia.com.cy.