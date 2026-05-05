Φορτίο ρωσικού αργού πετρελαίου έφθασε τη Δευτέρα στην Ιαπωνία, σηματοδοτώντας την πρώτη τέτοια παράδοση μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Η εξέλιξη καταγράφεται σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας για την ενεργειακή ασφάλεια της Ιαπωνίας, καθώς η χώρα εξαρτάται από τη Μέση Ανατολή για περίπου το 95% των εισαγωγών πετρελαίου της. Το Τόκιο επιχειρεί να διαφοροποιήσει επειγόντως τις πηγές ενεργειακού εφοδιασμού του, υπό την πίεση των αναταράξεων στις διεθνείς θαλάσσιες οδούς.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ιαπωνικών μέσων, μεταξύ των οποίων η εφημερίδα Asahi Shimbun, πλοίο που μετέφερε αργό από το κοίτασμα Σαχαλίνη 2 έφθασε στην ακτή Ιμάμπαρι, στη νοτιοδυτική Ιαπωνία. Τα δημοσιεύματα επικαλούνται πηγές στην εταιρεία χονδρικού εμπορίου Taiyo Oil.

Το έργο Σαχαλίνη 2, στο οποίο εξορύσσεται κυρίως φυσικό αέριο, έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ιαπωνία, καθώς η χώρα έχει επενδύσει σε αυτό. Παρά τις δυτικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, το συγκεκριμένο έργο έχει εξαιρεθεί από τα σχετικά περιοριστικά μέτρα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το Υπουργείο Οικονομίας της Ιαπωνίας ζήτησε από την Taiyo Oil να παραλάβει την ποσότητα αργού. Το φορτίο αναμένεται να μεταφερθεί σε διυλιστήριο, όπου θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή βενζίνης, νάφθας και άλλων πετρελαϊκών προϊόντων. Η νάφθα αποτελεί βασική πρώτη ύλη για την παραγωγή πλαστικού, νημάτων, βαφών και άλλων βιομηχανικών προϊόντων.

Το Γαλλικό Πρακτορείο επιχείρησε να επικοινωνήσει με εκπροσώπους της εταιρείας για σχόλιο, χωρίς να λάβει απάντηση.

Οι παραδόσεις πετρελαίου αντιμετωπίζουν ολοένα σοβαρότερες δυσκολίες λόγω του de facto κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, από όπου σε καιρό ειρήνης διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως. Από αυτές τις ποσότητες, το 80% κατευθύνεται προς την Ασία.

Η θαλάσσια αυτή αρτηρία παραμένει κλειστή μετά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, γεγονός που έχει εντείνει τις πιέσεις στις αγορές ενέργειας και στις χώρες της Ασίας-Ειρηνικού.

Η Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, δήλωσε τη Δευτέρα ότι το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει τεράστιες επιπτώσεις στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Η δήλωση έγινε μετά τη συνάντησή της με τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι.

Οι κυβερνήσεις Ιαπωνίας και Αυστραλίας συμφώνησαν να κινηθούν άμεσα για να διασφαλίσουν τη σταθερότητα του ενεργειακού τους εφοδιασμού, σε μια συγκυρία κατά την οποία οι διεθνείς αγορές παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο.

Η παράδοση ρωσικού πετρελαίου πραγματοποιείται ενώ οι σχέσεις Τόκιο και Μόσχας έχουν επιδεινωθεί σημαντικά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η Ιαπωνία επέβαλε κυρώσεις στη Ρωσία, ευθυγραμμιζόμενη με τις δυτικές χώρες.

Παρά το βαρύ διπλωματικό κλίμα, ο Ιάπωνας κοινοβουλευτικός Μουνέο Σουζούκι, γνωστός για τις στενές σχέσεις του με τη Μόσχα, δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για συνομιλίες με την Ιαπωνία σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών. Σύμφωνα με το πρακτορείο Kyodo, ο Σουζούκι συναντήθηκε με τον Ρώσο Υφυπουργό Εξωτερικών, Αντρέι Ρουντένκο.