Αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις εάν δεν τερματιστεί η θανάτωση ζώων, ακόμα κι’ αν δοθούν ικανοποιητικές αποζημιώσεις για τον αφθώδη πυρετό, δηλώνουν οι κτηνοτρόφοι. Αποφάσεις για τα επόμενα βήματα θα ληφθούν απόψε σε σύσκεψη – και αύριο θα γίνουν ανακοινώσεις.

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο, η εκπρόσωπος του συνδέσμου «Φωνή των Κτηνοτρόφων», Στέλλα Πέτρου, αναφέρθηκε εκ νέου σε εναλλακτικά ευρωπαϊκά πρωτόκολλα που αφήνουν, όπως είπε, παραθυράκια για άλλες λύσεις.

Την ίδια στιγμή ανέφερε ότι δεν έχουν δοθεί ακόμα συγκεκριμένα στοιχεία και αριθμοί για το ύψος των αποζημιώσεων, σχετικά με το κόστος εκτροφής, τις ζωοτροφές και την απώλεια εισοδήματος.

Πρόσθεσε ότι οι κτηνοτρόφοι δεν προτίθενται να προχωρήσουν σε αποκλεισμό αεροδρομίων, προσθέτοντας πως στο επίκεντρο των κινητοποιήσεών τους θα είναι το Προεδρικό Μέγαρο και κεντρικές οδικές αρτηρίες των πόλεων.

Κανένα περιθώριο για διαφοροποίηση των μέτρων, λέει ο Κτηνιατρικός Σύλλογος

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, Δημήτρης Επαμεινώνδας, απορρίπτει τα περί εναλλακτικών ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων στην αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού.

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο, ανέφερε ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά την αντιμετώπιση της νόσου είναι ενιαία.

Εξήγησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να υπάρχει ενιαία στρατηγική στο συγκεκριμένο ζήτημα, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο επιμόλυνσης κατά τη διακίνηση προϊόντων από την μία χώρα στην άλλη.

Ο κ. Επαμεινώνδας σημείωσε ότι η Ευρώπη έχει επιλέξει την ακραία στρατηγική της εκρίζωσης του προβλήματος, η οποία όπως τόνισε, δεν αφήνει περιθώριο διαφοροποίησης των μέτρων που λαμβάνονται σε κάποιο από τα κράτη-μέλη.

Ερωτηθείς σχετικά με τα αντισώματα στα ζώα, εξήγησε ότι κατά τις εργαστηριακές εξετάσεις, υπάρχει η δυνατότητα διαχωρισμού των εμβολιακών αντισωμάτων, από τα αντισώματα τα οποία έχουν αναπτυχθεί εξαιτίας φυσικής λοίμωξης.

Ερωτηθείς εάν το δίλημμα είναι: “θανάτωση των ζώων ή τερματισμός της εξαγωγής χαλουμιού στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης”, ο πρόεδρος του Κτηνιατρικού Συλλόγου απάντησε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο εμπορικού εμπάργκο. Σημείωσε ότι εάν δεν εφαρμοστεί η ενωσιακή νομοθεσία, τότε υπάρχει κίνδυνος να απαγορευθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία η εξαγωγή χαλουμιού.