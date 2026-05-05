Η παγκόσμια αγορά venture capital εισήλθε στο 2026 με εντυπωσιακή δυναμική, καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ επενδύσεων κατά το πρώτο τρίμηνο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Venture Pulse της KPMG Private Enterprise, το συνολικό ύψος των επενδύσεων εκτινάχθηκε στα 330,9 δισ. δολάρια, υπερδιπλασιάζοντας τα επίπεδα του προηγούμενου τριμήνου. Η εκρηκτική αυτή αύξηση αποδίδεται κυρίως στη συγκέντρωση κεφαλαίων σε πολύ μεγάλα deals, με κυρίαρχο μοχλό την τεχνητή νοημοσύνη.

Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν τα λεγόμενα megadeals, καθώς δέκα μόλις συμφωνίες άνω των 2 δισ. δολαρίων συνέβαλαν με περισσότερα από 206 δισ. στο συνολικό ποσό. Το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώθηκε έντονα σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην AI, επιβεβαιώνοντας ότι ο κλάδος αποτελεί πλέον τον βασικό πυλώνα ανάπτυξης της αγοράς. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι σαφές: η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί απλώς τάση, αλλά τον κύριο αποδέκτη των μεγαλύτερων κεφαλαιακών ροών παγκοσμίως.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η Αμερική κυριάρχησε απόλυτα, προσελκύοντας πάνω από το 80% των συνολικών επενδύσεων. Με 270,1 δισ. δολάρια, σημείωσε ιστορικό υψηλό, με τις ΗΠΑ να συγκεντρώνουν σχεδόν το σύνολο αυτών των κεφαλαίων. Η εικόνα αυτή καταδεικνύει ότι η παγκόσμια αγορά VC παραμένει έντονα συγκεντρωμένη, με τις ΗΠΑ να λειτουργούν ως βασικός κόμβος καινοτομίας και χρηματοδότησης. Παράλληλα, τόσο η Ευρώπη όσο και η Ασία κατέγραψαν αξιοσημείωτη άνοδο, φτάνοντας σε υψηλά πολλών τριμήνων, γεγονός που δείχνει ότι η επενδυτική δραστηριότητα ενισχύεται ευρύτερα, έστω και με μικρότερη ένταση.

Παρά τη μείωση του αριθμού των συμφωνιών, η αξία τους αυξήθηκε σημαντικά, γεγονός που υποδηλώνει στροφή των επενδυτών προς λιγότερες αλλά μεγαλύτερες και πιο στρατηγικές τοποθετήσεις. Το software διατήρησε την πρωτοκαθεδρία ως επενδυτικός τομέας, συγκεντρώνοντας το μεγαλύτερο μερίδιο κεφαλαίων. Συνεπώς, προκύπτει ότι η αγορά ωριμάζει, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα και την κλίμακα των επενδύσεων αντί για τον όγκο

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η εικόνα των exits, με τη συνολική αξία να υπερδιπλασιάζεται και να φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Η άνοδος αυτή οφείλεται κυρίως στη δραστηριότητα εξαγορών και συγχωνεύσεων, ενώ οι δημόσιες εγγραφές παρέμειναν πιο συγκρατημένες. Το συμπέρασμα εδώ είναι ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να βρίσκουν διέξοδο μέσω στρατηγικών συμφωνιών, ακόμη και σε ένα περιβάλλον όπου οι αγορές κεφαλαίου δεν είναι πλήρως σταθεροποιημένες.

Σε επίπεδο επιμέρους αγορών, η Αμερική ξεχώρισε όχι μόνο για τον όγκο επενδύσεων αλλά και για τη δημιουργία νέων εταιρειών υψηλής αποτίμησης, κυρίως στον χώρο της AI. Η Ευρώπη διατήρησε ισχυρή πορεία, με σημαντικά deals σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη και το deeptech, αν και η δυναμική παρουσίασε επιβράδυνση προς το τέλος του τριμήνου λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων. Η Ασία, από την πλευρά της, συνέχισε την ανάκαμψή της, με έντονη δραστηριότητα σε καινοτόμους κλάδους όπως η βιοτεχνολογία και η διαστημική τεχνολογία. Συνολικά, διαπιστώνεται ότι η ανάπτυξη είναι μεν παγκόσμια, αλλά επηρεάζεται έντονα από περιφερειακούς παράγοντες και συνθήκες.

Κοιτάζοντας προς το επόμενο τρίμηνο, η αγορά αναμένεται να κινηθεί σε ένα πιο αβέβαιο περιβάλλον, καθώς γεωπολιτικές εντάσεις, πληθωριστικές πιέσεις και αυξημένες τιμές ενέργειας ενδέχεται να επηρεάσουν την επενδυτική διάθεση. Παρά τις προκλήσεις, η τεχνητή νοημοσύνη εκτιμάται ότι θα παραμείνει στο επίκεντρο, ενώ αυξανόμενο ενδιαφέρον προβλέπεται και για τομείς όπως η αμυντική τεχνολογία, το διάστημα και η κυβερνοασφάλεια. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι, αν και οι συνθήκες γίνονται πιο σύνθετες, οι επενδυτές συνεχίζουν να κατευθύνουν κεφάλαια σε τομείς υψηλής καινοτομίας και στρατηγικής σημασίας.

