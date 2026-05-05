Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις με πυραύλους και drone κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη του στον Πρόεδρο των ΗΑΕ, Σεΐχη Mohamed bin Zayed Al Nahyan και τον λαό της χώρας.

Υπογράμμισε πως η Κύπρος στέκεται σθεναρά στο πλευρό των ΗΑΕ και των περιφερειακών εταίρων της, “δεσμευμένη στην αποκλιμάκωση, τον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας. Η ασφάλεια της περιοχής είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την ασφάλεια της Ευρώπης”, κατέληξε.

ΚΥΠΕ