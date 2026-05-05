Τις διαδικασίες ένταξης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού από τρίτες χώρες, τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και τις επιπτώσεις της περιφερειακής κρίσης συζήτησαν ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου και ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΕΛΚ, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο γραφείο του Υπουργού, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και την ανταλλαγή απόψεων για ζητήματα που αφορούν τον λογιστικό και τον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η έγκριση αδειών εργασίας για φοιτητές από τρίτες χώρες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν στον λογιστικό και χρηματοοικονομικό κλάδο. Παράλληλα, εξετάστηκε η παροχή ευκαιριών απασχόλησης σε αποφοίτους πανεπιστημίων τρίτων χωρών που κατέχουν επαγγελματικούς τίτλους, όπως ACA και ACCA.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι διαδικασίες ένταξης εξειδικευμένων επαγγελματιών στην κυπριακή αγορά εργασίας, η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, καθώς και οι επιπτώσεις και η διαχείριση της περιφερειακής κρίσης. Όπως αναφέρεται, εξετάστηκαν ακόμη τρόποι με τους οποίους ο ΣΕΛΚ μπορεί να συνδράμει περαιτέρω στο έργο του Υπουργείου Εργασίας.

Από πλευράς ΣΕΛΚ στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Οδυσσέας Χριστοδούλου, ο Αντιπρόεδρος, Ανδρέας Ανδρέου, και ο νέος Γενικός Διευθυντής, Ανδρέας Παπαδάτος.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του ΣΕΛΚ ανέφερε ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε «σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα και επιβεβαίωσε τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ του ΣΕΛΚ και του Υπουργείου Εργασίας».

Όπως πρόσθεσε, ο Σύνδεσμος παραμένει προσηλωμένος στη στήριξη της ανάπτυξης του επαγγέλματος και της οικονομίας ευρύτερα, μέσα από εισηγήσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου και διευκολύνουν την προσέλκυση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Ο Οδυσσέας Χριστοδούλου σημείωσε ακόμη ότι ο ΣΕΛΚ βρίσκεται στη διάθεση της Πολιτείας, με στόχο να συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση μεταρρυθμίσεων που θα ωφελήσουν τόσο τον επιχειρηματικό κόσμο όσο και την κοινωνία συνολικά.

Ο ΣΕΛΚ αναφέρει ότι θα συνεχίσει να εργάζεται ενεργά για την προώθηση των θέσεων του κλάδου και τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ευέλικτου πλαισίου εργασίας.