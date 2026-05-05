Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός SocialTech Lab ορίστηκε ως Εθνικός Εκπρόσωπος του EIT Food για την Κύπρο, αναλαμβάνοντας ρόλο εθνικού κόμβου για την ενίσχυση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της πρόσβασης σε ευρωπαϊκές ευκαιρίες στον αγροδιατροφικό τομέα.

Ο νέος ρόλος του οργανισμού αναμένεται να διευρύνει την πρόσβαση κυπριακών startups, ερευνητών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και άλλων φορέων σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, προγράμματα κατάρτισης και συνεργασίες που αφορούν την αγροδιατροφή.

Το EIT Food υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας, οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες καινοτομίας στον τομέα της αγροδιατροφής. Φέρνει κοντά επιχειρήσεις, startups, ερευνητικά ιδρύματα και την ακαδημαϊκή κοινότητα, με στόχο την προώθηση βιώσιμων και καινοτόμων λύσεων σε όλη την αλυσίδα τροφίμων.

Ως Εθνικός Εκπρόσωπος του EIT Food, το SocialTech Lab θα λειτουργεί ως σημείο σύνδεσης της Κύπρου με το ευρωπαϊκό δίκτυο, παρέχοντας πρακτική υποστήριξη σε ενδιαφερόμενους φορείς για τον εντοπισμό ευκαιριών, την προετοιμασία ανταγωνιστικών αιτήσεων και τη συμμετοχή σε δράσεις χρηματοδότησης, εκπαίδευσης και συνεργασίας.

Στόχος είναι οι καινοτόμοι του αγροδιατροφικού τομέα στην Κύπρο να μπορούν να μετατρέπουν ιδέες και ερευνητικά αποτελέσματα σε εφαρμοσμένες λύσεις, πιλοτικά έργα και προϊόντα με δυνατότητα πρόσβασης στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ο ρόλος αυτός αναλαμβάνεται σε μια κρίσιμη περίοδο για τον αγροδιατροφικό τομέα της Κύπρου, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενες πιέσεις από την κλιματική κρίση, τον αργό ψηφιακό μετασχηματισμό και διαρθρωτικούς περιορισμούς. Παράλληλα, πολλές καινοτόμες ομάδες και επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν εμπόδια στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση, στην κλιμάκωση των λύσεών τους πέραν της κυπριακής αγοράς και στην είσοδο σε διεθνή δίκτυα.

Η αποστολή του SocialTech Lab είναι να καλύψει αυτά τα κενά, δημιουργώντας πιο δομημένες διαδρομές στήριξης για startups, ερευνητές και επιχειρήσεις. Μέσω της συνεργασίας με το EIT Food, θα παρέχεται υποστήριξη ώστε οι φορείς του οικοσυστήματος να μπορούν να προχωρούν από το στάδιο της αρχικής ιδέας σε επικυρωμένες λύσεις και διεθνή ανάπτυξη.

Στην πράξη, οι startups και οι επιχειρηματίες στην Κύπρο θα μπορούν να ενημερώνονται για τις ευκαιρίες του EIT Food και να λαμβάνουν καθοδήγηση για ουσιαστική συμμετοχή σε αυτές. Ερευνητές και ακαδημαϊκά ιδρύματα θα έχουν σαφέστερες διαδρομές για τη μετατροπή της αγροδιατροφικής έρευνας σε εφαρμογές στον πραγματικό κόσμο, καθώς και δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης και καινοτομίας.

Αντίστοιχα, επιχειρήσεις και οργανισμοί σε όλη την αλυσίδα αξίας της αγροδιατροφής θα αποκτήσουν πρόσβαση σε αναδυόμενες καινοτομίες, συνεργατικά έργα, πιλοτικές δράσεις και ευρωπαϊκά δίκτυα που διαμορφώνουν το μέλλον της διατροφής.

Πέρα από την υποστήριξη μεμονωμένων φορέων, το SocialTech Lab θα αναλάβει ευρύτερο ρόλο στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος. Θα συντονίζει δράσεις ενημέρωσης, θα υλοποιεί δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων, όπως εκπαίδευση startups και mentoring, και θα ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας, έρευνας και επιχειρήσεων.

Μέσα από στοχευμένες εκδηλώσεις, δικτύωση, προγράμματα και συνεργασίες, ο οργανισμός θα επιδιώξει να αυξήσει την ενημέρωση για τις ευκαιρίες του EIT Food και να διασφαλίσει ότι η συμμετοχή των κυπριακών φορέων θα οδηγεί σε πρακτικά αποτελέσματα, όπως αιτήσεις, νέες συνεργασίες και χρηματοδοτούμενες πρωτοβουλίες.

«Αυτός ο ρόλος αφορά το άνοιγμα πορτών», δήλωσε ο Steven W. Stavrou, Director of Strategy & Impact στη SocialTech Lab. Όπως ανέφερε, η Κύπρος διαθέτει σημαντικό ταλέντο στον αγροδιατροφικό τομέα, σε startups, έρευνα και βιομηχανία, το οποίο μπορεί να επιταχυνθεί μέσα από πιο ξεκάθαρες διαδρομές προς ευρωπαϊκά προγράμματα και αγορές.

«Μέσω του EIT Food, δημιουργούμε αυτές τις διαδρομές, βοηθώντας τους καινοτόμους να αναπτυχθούν με τη σωστή υποστήριξη και να συμβάλουν στο μέλλον της διατροφής στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

Το SocialTech Lab έχει ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση δράσεων για το 2026, οι οποίες περιλαμβάνουν ενημερωτικές συνεδρίες, στοχευμένες καμπάνιες προσέλκυσης, υποστήριξη startups, ανατροφοδότηση αιτήσεων και προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Στο πλαίσιο της αρχικής φάσης, ο οργανισμός θα φιλοξενήσει την πρώτη εκδήλωση ενεργοποίησης του EIT Food στην Κύπρο στις 25 Μαΐου 2026, στο CYENS Centre of Excellence στη Λευκωσία. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με την EIT Community Officer στην Κύπρο και με την υποστήριξη του CYENS ως EIT Community RIS Hub.

Η εκδήλωση θα φέρει κοντά φορείς από startups, έρευνα, βιομηχανία και πολιτική, με στόχο τον εντοπισμό προτεραιοτήτων, την ενίσχυση της συνεργασίας και τη διαμόρφωση των επόμενων δράσεων καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα της Κύπρου.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να συμμετάσχουν στις δράσεις και να διερευνήσουν πώς μπορούν να αξιοποιήσουν το δίκτυο του EIT Food. Περισσότερες πληροφορίες και επερχόμενες ευκαιρίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα agrifood.socialtechlab.org ή μέσω επικοινωνίας στο