Αύξηση 7,4% κατέγραψαν τα έσοδα από τον τουρισμό στην Κύπρο το πρώτο δίμηνο του 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Τα στοιχεία αφορούν την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, πριν από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, και δείχνουν συνέχιση της ανοδικής πορείας των τουριστικών εισπράξεων.

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα τουριστικά έσοδα τον Φεβρουάριο του 2026 ανήλθαν σε €85,3 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, όταν είχαν διαμορφωθεί στα €79,7 εκατ.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €159,9 εκατ., έναντι €148,9 εκατ. την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η άνοδος των εσόδων συμβαδίζει με την αυξημένη τουριστική κίνηση κατά τους πρώτους δύο μήνες του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι αφίξεις τουριστών τον Ιανουάριο του 2026 αυξήθηκαν κατά 8,5% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025, ενώ τον Φεβρουάριο του 2026 σημειώθηκε αύξηση 9,5%.

Την ίδια ώρα, η κατά κεφαλή δαπάνη των τουριστών παρουσίασε μείωση. Συγκεκριμένα, τον Φεβρουάριο του 2026 η κατά κεφαλή δαπάνη ανήλθε σε €581,85, σε σύγκριση με €595,71 τον Φεβρουάριο του 2025, καταγράφοντας πτώση 2,3%.

Το Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε η μεγαλύτερη τουριστική αγορά για την Κύπρο τον Φεβρουάριο του 2026, αντιπροσωπεύοντας το 19,3% του συνόλου των τουριστών. Οι Βρετανοί επισκέπτες δαπάνησαν κατά μέσο όρο €72,72 ημερησίως.

Η Πολωνία ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά, με ποσοστό 18,4% επί του συνόλου των τουριστών τον συγκεκριμένο μήνα. Οι Πολωνοί τουρίστες ξόδεψαν κατά μέσο όρο €75,02 ημερησίως.

Τρίτη μεγαλύτερη αγορά ήταν το Ισραήλ, με ποσοστό 12,6% του συνόλου των τουριστών. Οι Ισραηλινοί τουρίστες κατέγραψαν την υψηλότερη ημερήσια δαπάνη μεταξύ των τριών βασικών αγορών, με €157,15 ημερησίως.