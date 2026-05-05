Έχοντας πλέον εισέλθει στον Μάιο και με δεδομένο ότι σήμερα οι κρατήσεις για το καλοκαίρι παρουσιάζονται μειωμένες κατά 30%, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η κλεψύδρα φαίνεται να αδειάζει επικίνδυνα. Οι φόβοι ότι η κατάσταση πιθανό να είναι πλέον μη αναστρέψιμη κινδυνεύουν να επιβεβαιωθούν, καθώς οι εκτιμήσεις για το επόμενο διάστημα δεν είναι αισιόδοξες.

Μιλώντας στον «Φ», ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ, Χρίστος Αγγελίδης, εξήγησε ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα ο μέσος όρος πληρότητας των ξενοδοχείων για το καλοκαίρι κυμαίνεται στο 40-50%. Πέρσι, την ίδια περίοδο, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 75%, πρόσθεσε. Ωστόσο, οι προβλέψεις για το επόμενο διάστημα δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες και σε περίπτωση που δεν υπάρξει άμεση και μεγάλης έκτασης κινητοποίηση, η κατάσταση δύσκολα θα ανατραπεί.

«Έχουμε χάσει τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ οδεύουμε ολοταχώς να χάσουμε και τον μισό Μάιο. Όσους και να φέρουμε τους υπόλοιπους μήνες, δύσκολα θα καλύψουμε τη ζημιά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αγγελίδης. Μάλιστα, σε ερώτηση κατά πόσο τα στοιχεία που έχουν οι ξενοδόχοι δείχνουν νέα μείωση των αφίξεων και τον Απρίλιο, σε συνέχεια της μείωσης του Μαρτίου, ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ επισήμανε ότι, ακόμα και αν η μείωση τους επόμενους μήνες είναι μικρότερη σε ποσοστά, η ζημιά θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Διότι, όπως εξήγησε, η μείωση 20% του Μαϊου, σε πραγματικούς αριθμούς, είναι πολύ μεγαλύτερη από τη μείωση 30% του Μαρτίου.

Ο κ. Αγγελίδης κτύπησε για μια ακόμη μια φορά το καμπανάκι προς τους αρμοδίους, υπενθυμίζοντας ότι ο τουρισμός αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες του τόπου, από την οποία μάλιστα επηρεάζεται και μια σειρά άλλων κλάδων, όπως η εστίαση και το λιανεμπόριο. «Τυχόν ζημιά στον τουρισμό, θα σημαίνει ζημιές και σε άλλους τομείς της οικονομίας. Ζουν πολλές χιλιάδες οικογένειες από τον τουρισμό, χιλιάδες επαγγελματίες και πρέπει να προστατεύσουμε τις θέσεις εργασίας», είπε χαρακτηριστικά.

Παράγοντες προβληματισμού

Όσον αφορά στις παραμέτρους που δεν αφήνουν μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας για το μέλλον, ο κ. Αγγελίδης απαρίθμησε τα εξής:

(1) Ο ρυθμός νέων κρατήσεων για το καλοκαίρι παραμένει υποτονικός, παρά τη μείωση των ακυρώσεων.

(2) Η στόχευση πλέον επικεντρώνεται στους ταξιδιώτες της τελευταίας στιγμής. Ωστόσο, γι’ αυτό το κομμάτι των τουριστών επικρατεί μεγάλος ανταγωνισμός με χώρες πολύ φθηνότερες από εμάς, όπως η Αίγυπτος το Μαρόκο, η Τυνησία και η Τουρκία.

(3) Οι αεροπορικές εταιρείες, εξαιτίας της αύξησης της τιμής των καυσίμων, προτιμούν να πετούν σε κοντινούς προορισμούς, ώστε να εξοικονομούν πόρους, πολιτική η οποία δεν αποβαίνει προς όφελος της χώρας μας, αλλά ωφελεί χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία. Σύμφωνα με τον κ. Αγγελίδη, αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη προχωρήσει σε ακυρώσεις πτήσεων προς την Κύπρο ή συνεχίζουν να πραγματοποιούν πτήσεις με μικρότερης χωρητικότητας αεροσκάφη.

(4) Μεγάλος αριθμός ταξιδιωτών, ιδιαίτερα εκείνοι που ανήκουν στη μεσαία εισοδηματική τάξη, φαίνεται να δυσκολεύονται οικονομικά αυτή την περίοδο, εξαιτίας της αύξησης των καυσίμων, η οποία ως γνωστό μετακυλίεται και σε άλλα προϊόντα. Αποτέλεσμα τούτου, κάνουν σκέψεις για ταξίδια σε κοντινούς προορισμούς, με τρένο ή με αυτοκίνητο.

Καταλήγοντας, ο κ. Αγγελίδης αναφέρθηκε στο αίτημα τους προς το Υπουργείο Εργασίας για συνέχιση του σχεδίου επιδότησης της απασχόλησης των εργαζομένων στον ξενοδοχειακό κλάδο τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Όπως είπε, μετά τη συνάντηση με τον υπουργό Μαρίνο Μουσιούττα, ο οποίος είχε δει με κατανόηση το συγκεκριμένο αίτημα, βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις σε υπηρεσιακό επίπεδο και αναμένουν να δούνε κατά πόσο θα διαμορφωθεί σχετική πρόταση.