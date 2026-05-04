Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επεσήμανε την ανάγκη η Κύπρος να διατηρήσει την ανθεκτικότητα του τραπεζικού της τομέα και να αποφύγει ανατροπές πολιτικής που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την πρόοδο στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), προειδοποιώντας ιδιαίτερα κατά αλλαγών στο πλαίσιο εκποιήσεων που θα μπορούσαν να επιβραδύνουν τη διευθέτηση χρέους και να περιορίσουν την πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Σε δήλωση με την ολοκλήρωση αποστολής του ΔΝΤ στην Κύπρο από τις 22 Απριλίου έως τις 4 Μαΐου, ο επικεφαλής της αποστολής Alex Pienkowski ανέφερε ότι το τραπεζικό σύστημα παραμένει ισχυρό, υποστηριζόμενο από ισχυρά κεφαλαιακά και ρευστά αποθέματα, υψηλή κερδοφορία και βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού μετά από σταθερή μείωση των ΜΕΔ. Ωστόσο, τόνισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι, ιδιαίτερα εκτός του τραπεζικού τομέα, καλώντας σε εντατικοποίηση των προσπαθειών για αντιμετώπιση του συσσωρευμένου χρέους.

Το ΔΝΤ προειδοποίησε ότι προτεινόμενες νομοθετικές αλλαγές στο πλαίσιο εκποιήσεων ενδέχεται να αποδειχθούν αντιπαραγωγικές. Ενώ το υφιστάμενο σύστημα εξισορροπεί σε γενικές γραμμές τα συμφέροντα δανειοληπτών και πιστωτών, οποιαδήποτε χαλάρωση που επιβραδύνει τις διαδικασίες επίλυσης θα μπορούσε να αποδυναμώσει την πειθαρχία των δανειοληπτών, να αυξήσει τον πιστωτικό κίνδυνο και τελικά να περιορίσει τη χρηματοδότηση προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων των νέων αγοραστών κατοικίας και των μικρών επιχειρήσεων.

«Παρά την πρόσφατη ανάκαμψη της πιστωτικής επέκτασης, ο τραπεζικός τομέας παρουσιάζει περιορισμένη δυναμική. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις ανέρχεται μόλις στο 50%, σε σύγκριση με πάνω από 100% κατά μέσο όρο στην ΕΕ», σημειώνεται.

Οι εναπομείνασες τριβές στην επίλυση ΜΕΔ εκτός τραπεζικού τομέα, προστίθεται, οι διαρθρωτικοί περιορισμοί που σχετίζονται με το μέγεθος και τη συγκέντρωση της αγοράς, οι επιπτώσεις της κρίσης του 2014 και οι τριβές εντός της τραπεζικής ένωσης της ΕΕ συμβάλλουν στη χαμηλή αυτή δυναμική.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων μέσω μεταρρυθμίσεων στη δικαιοσύνη, βελτίωσης της διασυνοριακής τραπεζικής ενοποίησης και ταχύτερης επίλυσης των ΜΕΔ θα ενίσχυε τη διαμεσολάβηση πιστώσεων και τον ανταγωνισμό.

Ισχυρές επιδόσεις ανάπτυξης

Σε γενικότερο επίπεδο, το ΔΝΤ σημείωσε ότι η Κύπρος έχει επιδείξει ισχυρές οικονομικές επιδόσεις τα τελευταία χρόνια, με ρυθμούς ανάπτυξης από τους υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί κάτω από το 60% του ΑΕΠ. Η οικονομική επέκταση το 2025 στηρίχθηκε στην ισχυρή ιδιωτική κατανάλωση και στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των εξαγωγικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα στους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικές και Επικοινωνίας και του τουρισμού, ενώ η ανεργία υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008.

Η ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει ισχυρή το 2026, γύρω στο 2,5%, παρά τις πιέσεις από τις αυξημένες τιμές πετρελαίου και τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, που εκτιμάται ότι θα ωθήσουν τον πληθωρισμό περίπου στο 3,5% και θα επηρεάσουν τα πραγματικά εισοδήματα. Ο τουρισμός, αν και επηρεάστηκε πρόσφατα, αναμένεται να ανακάμψει εν μέρει κατά την περίοδο αιχμής.

Η δημοσιονομική επίδοση παραμένει ισχυρή, με συνεχιζόμενα πλεονάσματα και συνετή διαχείριση που συνέβαλαν σε περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους στο περίπου 55% του ΑΕΠ. Ωστόσο, το ΔΝΤ επεσήμανε ότι το πλεόνασμα μειώθηκε το 2025 λόγω αυξημένων δαπανών για δημόσιες επενδύσεις, μισθούς και κοινωνικές μεταβιβάσεις.

Μακροπρόθεσμες δημοσιονομικές πιέσεις και μεταρρυθμίσεις

Το Ταμείο εισηγήθηκε σταδιακή δημοσιονομική χαλάρωση για στήριξη της ανάπτυξης, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα του χρέους, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε χαλάρωση θα πρέπει να δίνει προτεραιότητα σε ποιοτικές επενδύσεις σε τομείς όπως η ενέργεια, οι ψηφιακές υποδομές, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και οι βιώσιμες μεταφορές. Την ίδια ώρα, αποθάρρυνε οριζόντιες φορολογικές μειώσεις ή μέτρα που επηρεάζουν τις τιμές για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, χαρακτηρίζοντάς τα δαπανηρά, μη στοχευμένα και στρεβλωτικά.

Το ΔΝΤ σημείωσε επίσης τις αυξανόμενες μακροπρόθεσμες πιέσεις δαπανών που συνδέονται με τη γήρανση του πληθυσμού, την υγεία, την άμυνα και το κλίμα, καλώντας σε προληπτικό δημοσιονομικό σχεδιασμό. Χαιρέτισε επίσης τις πρόσφατες φορολογικές μεταρρυθμίσεις, αλλά κάλεσε για περαιτέρω διεύρυνση της φορολογικής βάσης, εξορθολογισμό της φορολόγησης κεφαλαιακών εισοδημάτων και προώθηση περιβαλλοντικών φορολογικών μέτρων.

Προκλήσεις στον ενεργειακό τομέα

Η μεταρρύθμιση του ενεργειακού τομέα αναδείχθηκε ως ακόμη μία κρίσιμη προτεραιότητα. Η μεγάλη εξάρτηση της Κύπρου από το πετρέλαιο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η έλλειψη διασύνδεσης συμβάλλουν σε υψηλό κόστος και εκπομπές. Η προώθηση έργων όπως η ηλεκτρική διασύνδεση, οι υποδομές LNG και η δημιουργία ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού θα μπορούσαν να μειώσουν τις τιμές, να ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια και να στηρίξουν την πράσινη μετάβαση.

Παρότι οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι είναι αυξημένοι—ιδίως λόγω πιθανής κλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων—το ΔΝΤ εκτιμά ότι οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν γενικά ισορροπημένες, με σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης εφόσον συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις και επεκταθεί η ψηφιακή οικονομία.

Ενισχυμένος ρόλος της Κύπρου στην ευρωπαϊκή σκηνή

Το ΔΝΤ αναφέρθηκε στον ενισχυμένο ρόλο της Κύπρου στην ευρωπαϊκή σκηνή.

«Μια επιτυχημένη Προεδρία της ΕΕ έχει αναδείξει την Κύπρο σε ηγετικό ρόλο στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής. Οι αρχές θα πρέπει να αξιοποιήσουν αυτό το γεγονός προωθώντας περαιτέρω μεταρρυθμίσεις για εμβάθυνση της ενοποίησης, μεταξύ άλλων στον τραπεζικό και κεφαλαιαγοράς, στην ενεργειακή διασύνδεση και στην άρση μη δασμολογικών εμποδίων», σημειώνεται.

Η διατήρηση της ανάπτυξης μακροπρόθεσμα θα εξαρτηθεί ολοένα και περισσότερο από την παραγωγικότητα και τις επενδύσεις, δεδομένου ότι η απασχόληση βρίσκεται ήδη σε υψηλά επίπεδα. Στο πλαίσιο αυτό, το Ταμείο υπογράμμισε τη σημασία ενίσχυσης των δεξιοτήτων και της καινοτομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ψηφιακή εκπαίδευση, καθώς και στην αναβάθμιση και επανακατάρτιση του εργατικού δυναμικού ώστε να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης.

Η προώθηση της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης—ιδίως από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις—σε συνδυασμό με τη στήριξη των εργαζομένων κατά τη μεταβατική περίοδο, αναδείχθηκε ως βασική προτεραιότητα. Παράλληλα, η βελτίωση της αποδοτικότητας της δικαιοσύνης μέσω ταχύτερης εκδίκασης υποθέσεων, μεγαλύτερης εξειδίκευσης, επαρκούς στελέχωσης και ενισχυμένης ψηφιοποίησης κρίθηκε απαραίτητη για τη στήριξη των επενδύσεων, της χρηματοδότησης και της αποτελεσματικής επίλυσης χρεών.

Το Υπουργείο Οικονομικών χαιρετίζει τις συστάσεις του ΔΝΤ

Το Υπουργείο Οικονομικών χαιρετίζει τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων αποστολής του Ταμείου με τις κυπριακές αρχές, στο πλαίσιο του Άρθρου IV.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, αποστολή του ΔΝΤ βρέθηκε στην Κύπρο κατά την περίοδο 22 Απριλίου – 4 Μαΐου 2026, με αντικείμενο τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις, τις προοπτικές και τους κινδύνους που απορρέουν από την τρέχουσα γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή, καθώς και τις προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής.

Το Υπουργείο σημειώνει ότι, με την ολοκλήρωση της επίσκεψης, ο επικεφαλής της αποστολής του ΔΝΤ για την Κύπρο, Αλεξ Πιενκόφσκι, ανέφερε πως η Κύπρος έχει επιδείξει τα τελευταία χρόνια εντυπωσιακή ανθεκτικότητα, με ρυθμούς ανάπτυξης μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η δημοσιονομική απόδοση υπήρξε εξαιρετική, με το δημόσιο χρέος να υποχωρεί κάτω από το 60% του ΑΕΠ το 2025, ενώ, παρά τις πρόσφατες διαταραχές, οι προοπτικές της κυπριακής οικονομίας παραμένουν ευνοϊκές.

Όπως αναφέρεται, το ΔΝΤ υπογραμμίζει παράλληλα ότι η διατήρηση της μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης προϋποθέτει την προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε τομείς όπως το ανθρώπινο κεφάλαιο, η καινοτομία και η δικαστική εξουσία.

Στις βασικές πολιτικές προτεραιότητες που επισημαίνει το Ταμείο περιλαμβάνονται η προώθηση υψηλής ποιότητας δημοσιονομικών πολιτικών, με έμφαση σε επενδύσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη, καθώς και σε πιο αποδοτικές δαπάνες και φορολογία. Το ΔΝΤ εισηγείται επίσης την αποφυγή στρεβλώσεων μέσω φορολογικών μειώσεων ως απάντηση σε βραχυπρόθεσμες πληθωριστικές πιέσεις, καθώς, όπως σημειώνει, τέτοια μέτρα είναι δαπανηρά, μη στοχευμένα και αποδυναμώνουν τα μηνύματα των τιμών και τα κίνητρα για συγκράτηση της κατανάλωσης.

Παράλληλα, το Ταμείο τονίζει την ανάγκη αποφυγής χαλάρωσης του πλαισίου εκποιήσεων και ενίσχυσης των προσπαθειών για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων εκτός του τραπεζικού τομέα. Επισημαίνει, επίσης, την ανάγκη επιτάχυνσης των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων στον ενεργειακό τομέα, με στόχο τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

Το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι συμφωνεί με την εκτίμηση του ΔΝΤ πως η κυπριακή οικονομία έχει επιδείξει ανθεκτικότητα, ότι η δημοσιονομική της απόδοση υπήρξε εξαιρετική και, κυρίως, ότι παρά τις πρόσφατες διαταραχές οι προοπτικές παραμένουν ευνοϊκές.

Σε ό,τι αφορά τις συστάσεις, το Υπουργείο σημειώνει ότι συμμερίζεται τη θέση πως η δημοσιονομική πολιτική πρέπει να καταστεί πιο αποδοτική ως προς τις δαπάνες, να αποφεύγει στρεβλώσεις και να επικεντρώνεται σε επενδύσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη. Υπογραμμίζει ότι αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία και ενόψει της πορείας αναφοράς που έχει αποφασιστεί σε σχέση με την αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών στο νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Οικονομικής Διακυβέρνησης.

Για το πλαίσιο εκποιήσεων, η θέση του Υπουργείου Οικονομικών είναι ότι οποιαδήποτε αναθεώρηση θα πρέπει να προστατεύει τους πραγματικά ευάλωτους, χωρίς να δημιουργεί ευκαιρίες εκμετάλλευσης από στρατηγικούς κακοπληρωτές εις βάρος της οικονομίας, των συνεπών δανειοληπτών και των φορολογουμένων. Όπως επισημαίνει, η δημιουργία εξαιρέσεων ή καθολικών παγοποιήσεων μπορεί να ανοίξει τέτοια «παράθυρα» και να υπονομεύσει συνολικά την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού ανάκτησης οφειλών.

Αναφορικά με τα ενεργειακά ζητήματα και τα θέματα περιβάλλοντος και κλίματος, το Υπουργείο σημειώνει ότι οι προκλήσεις που έχουν συσσωρευτεί και τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει η χώρα στον τομέα της ενέργειας, λόγω και εξωγενών παραγόντων, είναι προφανείς. Προσθέτει ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει συγκεκριμένη ενεργειακή στρατηγική για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, έχει δρομολογήσει έργα και έχει αναλάβει στοχευμένες δράσεις, οι οποίες αποσκοπούν στη διασφάλιση της επάρκειας, της ασφάλειας προμήθειας και της μείωσης του κόστους ηλεκτρισμού.

Σε σχέση με τα περιβαλλοντικά θέματα, το Υπουργείο αναφέρει ότι η Εθνική Στρατηγική για την περίοδο 2025-2050 επιδιώκει την αντιμετώπιση της αύξησης της θερμοκρασίας, των παρατεταμένων ξηρασιών και της διάβρωσης των ακτών, μέσα από στοχευμένα μέτρα στους τομείς της γεωργίας, της ενέργειας, του νερού, των υποδομών και της υγείας.

