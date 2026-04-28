Βελτιωμένες διατυπώσεις για την Κύπρο καταγράφονται το τελευταίο διάστημα σε ταξιδιωτικές οδηγίες ευρωπαϊκών χωρών, εξέλιξη που, σύμφωνα με πληροφορίες, αποδίδεται σε συντονισμένες διπλωματικές ενέργειες της Λευκωσίας.

Από τις 4 Μαρτίου 2026 μέχρι σήμερα, ταξιδιωτικές οδηγίες εννέα χωρών έχουν διαφοροποιηθεί θετικά ως προς την Κύπρο. Πρόκειται για τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, τη Δανία, την Ιταλία, την Κροατία, την Ολλανδία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Σουηδία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η εξέλιξη έχει διπλή σημασία, καθώς αναγνωρίζεται σταδιακά πιο καθαρά η πραγματική εικόνα της χώρας, ενώ οι διπλωματικοί χειρισμοί της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Εξωτερικών είχαν πρακτικό αποτέλεσμα.

Οι αλλαγές οδηγούν σε πιο ισορροπημένες, ακριβείς και αναλογικές διατυπώσεις, με στοχευμένες αναφορές που διαχωρίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία από ευρύτερες περιφερειακές εξελίξεις.

Η Γαλλία διέγραψε σύσταση προς τους πολίτες της να αποφεύγουν, εκτός από απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις, τις περιοχές των Βρετανικών Βάσεων σε Ακρωτήρι και Δεκέλεια. Η Σουηδία αφαίρεσε αναφορές περί διαταραχών στην εναέρια κυκλοφορία στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.

Η Ολλανδία αντικατέστησε τη διατύπωση περί «σημαντικών κινδύνων ασφαλείας» με αναφορά σε «συγκεκριμένους κινδύνους», περιορίζοντας την εντύπωση γενικευμένης επικινδυνότητας. Η Πολωνία πρόσθεσε ρητά ότι «η συνολική κατάσταση στην Κύπρο είναι σταθερή» και αφαίρεσε αναφορά ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να συνιστούν απειλή για την Κύπρο.

Σημαντική θεωρείται και η αναθεώρηση της Βουλγαρίας, η οποία μείωσε το επίπεδο ταξιδιωτικής οδηγίας από το επίπεδο 3, που αφορούσε αποφυγή μη αναγκαίων ταξιδιών, στο επίπεδο 2, που καλεί σε προσοχή και ενημέρωση.

Η Πολωνία διακρίνει πλέον την Κυπριακή Δημοκρατία από τις κατεχόμενες περιοχές και τις περιοχές πλησίον των Βρετανικών Βάσεων, κατατάσσοντας την Κύπρο στο επίπεδο 1, δηλαδή στη σύσταση για συνήθη προσοχή.

Η Ιταλία τροποποίησε τη διατύπωση για πιθανές αλλαγές στον εναέριο χώρο και στις πτήσεις, αφαιρώντας πιο επιβαρυμένη αναφορά στην αστάθεια της περιοχής, ενώ διέγραψε και τη σύσταση αποφυγής ταξιδιών σε περιοχές πλησίον των Βρετανικών Βάσεων.

Η Δανία διέγραψε παράγραφο που συνέδεε την κατάσταση στην Κύπρο με επίθεση σε βρετανική αεροπορική βάση και πιθανές επιπτώσεις στην εναέρια κυκλοφορία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Λευκωσία δεν έμεινε παθητικός παρατηρητής απέναντι σε διατυπώσεις που δεν αντικατόπτριζαν την πραγματική κατάσταση στη χώρα. Μέσα από τεκμηριωμένη ενημέρωση και συνεχή επαφή με ξένες κυβερνήσεις, επιδιώχθηκε πιο ακριβής αποτύπωση της πραγματικότητας.

ΚΥΠΕ