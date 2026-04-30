Την έντονη ανησυχία της για τις επιπτώσεις της αστάθειας στη Μέση Ανατολή στον τουριστικό τομέα εκφράζει η ΟΥΞΕΚΑ ΣΕΚ, επισημαίνοντας ότι καταγράφεται ήδη αισθητή μείωση στην πληρότητα των ξενοδοχειακών μονάδων.

Η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Ξενοδοχείων, Επισιτισμού και Κέντρων Αναψυχής προειδοποιεί ότι οι εξελίξεις εντείνουν την αβεβαιότητα και ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα επιχειρήσεων και τη διασφάλιση θέσεων εργασίας τους επόμενους μήνες.

Σε ανακοίνωσή της, καλεί την Κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε ουσιαστικά μέτρα στήριξης, με έμφαση στην επέκταση της περιόδου εφαρμογής των υφιστάμενων μέτρων.

Συγκεκριμένα, η ΟΥΞΕΚΑ ΣΕΚ ζητά επιδότηση της εργασίας για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, ώστε να προστατευθούν οι εργαζόμενοι και να στηριχθούν οι επιχειρήσεις του κλάδου, όπου υπάρχει τεκμηριωμένη ανάγκη.

Παράλληλα, καλεί την Κυβέρνηση να αποταθεί χωρίς καθυστέρηση στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στήριξης, με στόχο την εξασφάλιση χρηματοδοτικής βοήθειας για τον τουριστικό τομέα και την αποτροπή αρνητικών εξελίξεων.