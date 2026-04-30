Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για την εξασφάλιση μιας θέσης στα δώδεκα διοικητικά συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών. Συνολικά 1.282 υποψήφιοι έχουν υποβάλει αίτηση για τις 94 θέσεις στα συμβούλια. Συγκεκριμένα για μια θέση ανταγωνίζονται 13 με 14 άτομα. Ο πρόεδρος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Γιώργος Αρέστη μιλώντας στον Alpha , δήλωσε πως μεγαλύτερο ενδιαφέρον υπάρχει για τα διοικητικά συμβούλια της ΑΗΚ και της Cyta.

Για την πρώτη υποβλήθηκαν 206 αιτήσεις και για τη Cyta 183. Χθες, το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο άρχισε την αξιολόγηση των αιτήσεων και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία θα καταρτιστεί κατάλογος προτεινόμενων υποψηφίων με τριπλάσιο αριθμό από τις διάθεσιμες θέσεις, ο οποίος θα υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιου που θα έχει τον τελικό λόγο για τον διορισμό. Όπως φαίνεται σχεδόν η πλειοψηφία των πολιτών θέλουν να κινούν τα νήματα είτε μέσω των ημικρατικών, είτε μέσω της Βουλής. Κάτι που φαίνεται και από το μεγάλο αριθμό υποψηφίων που διεκδικούν μια θέση στα κοινοβουλευτικά έδρανα.

Ε.ΠΑ