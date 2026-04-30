Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι έρευνες γύρω από την πολύκροτη υπόθεση της «Σάντης» με τις εξελίξεις να κορυφώνονται ώστε εντός των επόμενων ημερών να υπάρχει μια πλήρης εικόνα για τα όσα καταγγέλλονται.

Πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι αυτή την ώρα η επονομαζόμενη «Σάντη» βρίσκεται ξανά ενώπιον των ανακριτών για να της ληφθεί κατάθεση σε σχέση με όλα τα ζητήματα που προέκυψαν και κυρίως να δώσει λεπτομέρειες και να εξηγήσει πως περιήλθαν στην κατοχή της τα δεκάδες μηνύματα.

Η κίνηση αυτή της ανακριτικής ομάδας θεωρείται ένα ξεκαθάρισμα των όσων έχει ήδη καταθέσει και της παραδοχής ότι καταλήφθηκε από μυθοπλασία και έπαιρνε ένα υπαρκτό στοιχείο και το «έντυνε» με ψεύτικο περίβλημα. Οι ανακριτές θέλουν να γνωρίζουν με πάσα λεπτομέρεια για το πώς προέκυπταν τα ονόματα γύρω από τα οποία στη συνέχεια δημιουργούνταν μηνύματα και φαίνονταν να αποστέλλονταν σε διάφορες κατευθύνσεις.

Η κατάθεση της «Σάντης» είναι η τέταρτη που δίνεται σε έναν μήνα αφ’ ότου υποβλήθηκαν οι σοβαρότατες καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη που αφορούσαν γνωστές υποθέσεις που απασχόλησαν την κοινή γνώμη τα τελευταία χρόνια, μαζί με ισχυρισμούς που σχετίζονταν με την φερόμενη εμπλοκή ενός πρώην δικαστικού.

Εκτιμάται ότι το χρονικό σημείο που κλήθηκε εκ νέου ενώπιον των ανακριτών η 45χρονη γυναίκα δεν είναι άσχετο και με την κάθοδο των ειδικών του FBI, οι οποίοι από την ενημέρωση της οποίας τυγχάνουν θα εκφέρουν γνώμη για το κατά πόσον συμφωνούν με τη θέση της ότι όλα αποτελούν προϊόν μυθοπλασίας ή αν συμβαίνει κάτι άλλο. Οι απαντήσεις και κυρίως οι εξηγήσεις που θα δώσει η «Σάντη» θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις και θα κρίνουν εν πολλοίς και την τελική έκβαση της πολύκροτης αυτής υπόθεσης.