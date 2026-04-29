Συνέχεια στο μοτίβο των καθημερινών αναρτήσεών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την υπόθεση της «Σάντης» δίδει και σήμερα ο Μακάριος Δρουσιώτης. Αυτή τη φορά ισχυρίζεται ότι ο ίδιος ο Άντρος Κυπριανού του είπε πως εκείνος «διόρισε» τον Γιώργο Σαββίδη στη θέση του Γενικού Εισαγγελέα.

Παράλληλα, απαντά στον Κωστή Ευσταθίου που υποστήριξε ότι τα στοιχεία του μηνύματος στο οποίο αναφέρεται το δικό του όνομα ήταν ταυτισμένα με την epic ενώ ο ίδιος ήταν πάντα συνδρομητής της Cyta. Όπως ισχυρίζεται ο Δρουσιώτης, η συνδρομή epic παραπέμπει στη συσκευή του παραλήπτη και όχι του αποστολέα.

Ανάμεσα σε άλλα, αναφέρει ότι ο ίδιος είναι ένας άνθρωπος μόνος του, μαζί με μερικούς φίλους, και ισχυρίζεται ότι έχει απέναντί του όλο το σύστημα εξουσίας και μια στρατιά προθύμων οι οποίοι, δήθεν, αναπαράγουν την παραπληροφόρηση της Αστυνομίας.

Προσθέτει ακόμη ότι θα ήταν ευτυχής αν η έρευνα για την υπόθεση «Σάντη» γινόταν στα πρότυπα της ομάδας που ερεύνησε το Κράτος Μαφία. «Χωρίς διαρροές, χωρίς δηλώσεις, χωρίς δολιοφθορές. Το σύστημα δεν έχει εμπιστοσύνη σε μια ανεξάρτητη διαδικασία, τη φοβάται», υποστηρίζει.

