«Η κατάθεση μου δεν είχε σχέση με την ουσία των καταγγελιών της κυρίας «Σάντης», αλλά με το κατά πόσο ο κ. Νικολάτος, ο πρώην πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου, μου είχε προτείνει τον κ. Σαββίδη για Γενικό Εισαγγελέα», είπε σε δηλώσεις του ο πρώην γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού, το όνομα του οποίου βρέθηκε ανάμεσα στους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη.

Όπως είπε ο κ. Κυπριανού στην εκπομπή Μέρα Μεσημέρι στον Αντ1, κατέθεσε ενώπιον των Αρχών το περασμένο Σάββατο ξεκαθαρίζοντας, ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ. Συμπλήρωσε ότι οι ανακριτές δεν τον ρώτησαν κάτι άλλο, λέγοντας ότι «δεν είχα σχέση ούτε με την ουσία των καταγγελιών, ούτε με τα μηνύματα». Για τον Γιώργο Σαββίδη, είπε ότι «υπάρχει σωρεία δηλώσεων μου και είχα αναλάβει και μια νομοθετική πρωτοβουλία, ότι δεν πρέπει ανώτατα στελέχη κομμάτων, ή άτομα τα οποία διετέλεσαν Υπουργοί του Προέδρου που θα τους διόριζε, να διοριστούν στα πόστα του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα».

Είπε επίσης πως «όταν θα διόριζε ο κ. Αναστασιάδης, νέο Γενικό Εισαγγελέα, είχα κάνει δημόσια δήλωση από μέρους του ΑΚΕΛ, ότι δεν μπορούσε ο κ. Νικολάου, ένα ανώτερο στέλεχος του Δημοκρατικού Συναγερμού, να διοριστεί και να αναμένει ο κ. Αναστασιάδης, ότι θα υποστηρίζαμε μια τέτοια αίτηση. Την συγκεκριμένη περίοδο, δηλαδή το 2020 που γίνεται η αναφορά, εγώ με τον κ. Αναστασιάδη ήμασταν σε έντονες αντιπαραθέσεις. Είναι το λιγότερο αστείο να λέγεται ότι μου έκαναν χατίρι και διόρισε τον κ. Σαββίδη».

Ερωτηθείς, αν έχει συναντηθεί μαζί με τον Νίκο Αναστασιάδη για αυτό το θέμα, είπε πως «είχα συναντηθεί για να του μεταφέρω τη θέση του ΑΚΕΛ. Ότι δεν μπορεί να διοριστεί ο κ. Νικολάου, ότι είχε κάθε δικαίωμα να επιλέξει οποιονδήποτε ο οποίος δεν θα ήταν στέλεχος του κόμματος του και σίγουρα αναγνωρίζαμε ότι θα ήταν δική του επιλογή. Μπορεί να μιλήσαμε με παραδείγματα, αλλά ως εκεί τίποτα άλλο».

Πρόσθεσε ότι «μόνο αφελής θα θεωρούσε ότι μου έκανε χατίρι, για χάριν του Κυπριακού μάλιστα, λέχθηκε. Μα τότε τον κατηγορούσα ότι προωθούσε την ιδέα για λύση δύο κρατών. Πώς μπορούσε να μου πει ότι σε έχω ανάγκη στο Κυπριακό και θα σου κάνω χατίρι;»

Ο κ. Άντρος Κυπριανού, είπε ότι οι ανακριτές δεν θα τον ξανακαλέσουν και ότι ήταν πολύ απλή η διαδικασία. «Με ρώτησαν απλώς, κατά πόσο ο κ. Νικολάτος μου είχε ζητήσει να προτείνω τον κ. Σαββίδη για Εισαγγελέα. Και είπα όχι και αυτό ήταν. Τίποτε άλλο».