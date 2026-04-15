Ποτέ ο Μύρωνας Νικολάτος δεν του ζήτησε να προτείνει τον Γιώργο Σαββίδη για τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα, υποστηρίζει ο Άντρος Κυπριανού. Ο τέως Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ απάντησε για την αναφορά στις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη, απορρίπτοντας κατηγορηματικά ότι ο Νίκος Αναστασιάδης του έκανε χατίρι να διορίσει τον Σαββίδη στη θέση του Γενικού Εισαγγελέα.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο σήμερα το πρωί, ανέφερε ότι «είναι αστείο να εμπλέκεται το όνομα Νικολάτος σε αυτή την ιστορία». Παράλληλα διερωτήθηκε τι σχέση έχει αυτό με την ουσία των καταγγελιών του Μακάριου Δρουσιώτη.

Σύμφωνα με τον τέως ΓΓ του ΑΚΕΛ, με τον Μύρωνα Νικολάτο συναντήθηκαν όταν είχε προσκαλέσει εκείνον και τον Γιώργο Σαββίδη σε ένα αποχαιρετιστήριο γεύμα, όταν αποχωρούσε από τη θέση του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Υπογράμμισε ότι ουδέποτε ο κ. Νικολάτος δεν τον παραίνεσε να προτείνει τον Σαββίδη για Γενικό Εισαγγελέα, ενώ εξέφρασε τη λύπη του που εμπλέκουν τον κ. Νικολάτο με αυτό τον τρόπο.

«Μας λένε συνεχώς διάφοροι όταν τους εξυπηρετεί αυτή η προσέγγιση, ότι το θέμα του διορισμού Υπουργών και ανεξάρτητων αξιωματούχων είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Προέδρου. Εγώ δεν ήξερα ότι το 2020 είχα γίνει Πρόεδρος και είχα διορίσει τον Γενικό Εισαγγελέα και τον Βοηθό», είπε με σαφώς ειρωνική διάθεση ο Άντρος Κυπριανού.

Διερωτήθηκε ακόμα για ποιο λόγο να του κάνει χατίρι το 2020 ο Νίκος Αναστασιάδης, ενώ οι δύο τους βρίσκονταν σε μια μόνιμη αντιπαράθεση για το Κυπριακό εκείνη την περίοδο, στον απόηχο των γεγονότων του Κραν Μοντανά το 2017.

Ο κ. Κυπριανού συνέστησε επίσης «ο καθένας ας κατηγορεί κάποιους για τα ζητήματα τα οποία ευθύνονται, και όχι για πράγματα με τα οποία δεν έχουν καμία σχέση».

Σχολίασε μάλιστα ότι είναι προσβλητικό να θεωρεί κάποιος ότι Νικολάτος και Αναστασιάδης θα μπορούσαν να τον παραπλανήσουν με τόση μεγάλη ευκολία. «Είναι επικίνδυνο κάποιοι να θεωρούν ότι είναι έξυπνοι και όλοι οι υπόλοιποι βλάκες», πρόσθεσε.

Επιπλέον, ο Άντρος Κυπριανού είπε πως όταν ο Γιώργος Σαββίδης διορίστηκε, το ΑΚΕΛ και εκείνος είχαν δηλώσει ότι θα κριθεί από το έργο το οποίο θα επιτελέσει. Σημείωσε μάλιστα ότι σε αρκετές περιπτώσεις ο ίδιος έχει απογοητευτεί από τον τρόπο που έχει διαχειριστεί νομικά ζητήματα ως Γενικός Εισαγγελέας.