Το περιεχόμενο του εντάλματος έρευνας στο σπίτι και το γραφείο του αποκάλυψε ο Νίκος Κληρίδης. Σύμφωνα με τον ίδιο τον δικηγόρο, αυτό που έψαχνε η Αστυνομία εκείνη το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου στο σπίτι του ήταν το κινητό τηλέφωνο της «Σάντης», μέσω του οποίου πιστεύεται ότι κατασκεύασε τα επίμαχα SMS.

Μιλώντας στη εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» του Omega και την Στέλλα Σάββα ο Νίκος Κληρίδης ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικός και σε έντονο ύφος δήλωσε βέβαιος ότι το κινητό τηλέφωνο της «Σάντης» που περιέχει όλα τα σημαντικά στοιχεία έχει ήδη καταστραφεί. Άφησε μάλιστα υπόνοιες ότι ενδεχομένως να έχει καταστραφεί από την ίδια την Αστυνομία και διερωτήθηκε γιατί δε φρόντισαν να το πάρουν με ένταλμα έρευνας όπως έκαναν σε εκείνον.

Ο κ. Κληρίδης μίλησε για «σοκαριστικό περιεχόμενο» στο ένταλμα που εκδόθηκε για έρευνα στο σπίτι και το γραφείο του. Παράλληλα, έθεσε το ακόλουθο ερωτήματα απευθυνόμενος στον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Φυτιρή και τον Αρχηγό Αστυνομίας Θεμιστό Αρναούτη: «Γιατί δεν λάβατε μέτρα για διαφύλαξη του πιο σημαντικού τεκμηρίου που κατείχε η “Σάντη”, του κινητού της τηλεφώνου;».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ο αστυνομικός που κάνει την ένορκο δήλωση στο ένταλμα αναφέρει ότι στο τηλέφωνο που παρέδωσε η «Σάντη» στις ανακριτικές αρχές βρέθηκαν ίχνη εφαρμογών κατασκευής μηνυμάτων, τα οποία όμως εγκαταστάθηκαν στο κινητό της τηλέφωνο τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο του 2026. Ο ίδιος πιστεύει ότι οι εφαρμογές κατέβηκαν σε εκείνο το τηλέφωνο μετά τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη.

«Αυτό είναι το τηλέφωνο που έστειλε η Αστυνομία στη Europol για να πει ότι όλα είναι ψεύτικα. Το κανονικό τηλέφωνο που είναι όλα πάνω είναι εξαφανισμένο», υπογράμμισε ο Νίκος Κληρίδης.

Επιπλέον, ανέφερε ότι ο αστυνομικός έγραψε στο ένταλμα ότι δήθεν η «Σάντη» έδωσε σε εκείνον το κινητό τηλέφωνο για να το φυλάξει. Όπως είπε, την ώρα της εφόδου ρωτήθηκε αν κατέχει εκείνος το τηλέφωνο και του απάντησε να ψάξουν και μακάρι να το βρουν, αφού θα πρόκειται για «θησαυρό».

«Δεν βρήκαν τίποτα φυσικά, άρα γίνεται συγκάλυψη», τόνισε.

Ο δικηγόρος επισήμανε επίσης, ότι μόλις πήγαν στο σπίτι του, τους είπε ότι δεν δίνει συγκατάθεση για έρευνα ή κατάσχεση συσκευών, ούτε για έρευνα ή κατάσχεση συσκευών ή τη λήψη οποιονδήποτε τεκμηρίων από το γραφείο του.

Δείτε όλα όσα δήλωσε ο Νίκος Κληρίδης