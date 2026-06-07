Η συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ στο NBC δεν πήγε ακριβώς όπως θα περίμενε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, αλλά ούτε και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος ενδεχομένως που μετά από ένα έντονο διάλογο που είχε με την δημοσιογράφο σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα.

Ο Τραμπ, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC, όμως, ο ίδιος αποφάσισε να αποχωρήσει πρόωρα, διακόπτοντας τη συνέντευξη και εξαπολύοντας προσωπικές επιθέσεις κατά της παρουσιάστριας Κρίστεν Γουέλκερ.

🚨 OMG. President Trump CUTS OFF and WALKS OUT of a Kristen Welker interview



He looks her in the eyes and tells her SHE'S A LIAR, then storms off!



"The elections are like a 3rd world country. YOU'RE CROOKED…let's call it QUITS. I've HAD ENOUGH."



WELKER: Please, I traveled… pic.twitter.com/dO37B7WPRS June 7, 2026

Η ένταση ξεκίνησε όταν η Γουέλκερ αναφέρθηκε στα αποτελέσματα των πρόσφατων προκριματικών εκλογών στην Καλιφόρνια, επισημαίνοντας ότι οι Ρεπουμπλικανοί σημειώνουν θετικές επιδόσεις στην πολιτεία. Ο Τραμπ αντέτεινε ότι οι εκλογές είναι «στημένες», προκαλώντας μια παρατεταμένη αντιπαράθεση σχετικά με τη διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η δημοσιογράφος υπογράμμισε ότι η πολυήμερη καταμέτρηση αποτελεί πάγια πρακτική στην Καλιφόρνια. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε εκλογική νοθεία.

Όταν η Γουέλκερ του ζήτησε επανειλημμένα να παρουσιάσει αποδείξεις για τους ισχυρισμούς του, εκείνος απάντησε ότι βασίζεται σε όσα «βλέπει» και «ακούει από τον κόσμο». Η Γουέλκερ αρνήθηκε τις κατηγορίες, και ο Τραμπ είπε ότι οι ερωτήσεις της «έπαιξαν το παιχνίδι τους».

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο Τραμπ κατηγόρησε την παρουσιάστρια, το τηλεοπτικό δίκτυο και τα ΜΜΕ γενικότερα για διαφθορά. «Είτε είσαι ηλίθια, είτε είσαι διεφθαρμένη», της είπε, ενώ επιτέθηκε και σε άλλα αμερικανικά δίκτυα.

Παρά τις προσπάθειες της Γουέλκερ να συνεχίσει τη συνέντευξη, ο Τραμπ έδειξε ότι επιθυμούσε να την ολοκληρώσει πρόωρα. Όταν η δημοσιογράφος του υπενθύμισε ότι ταξίδεψε στο Ουισκόνσιν για τη συνέντευξη, ο πρόεδρος απάντησε ότι παρέμεινε μαζί της επί μία ώρα, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Καθώς εκείνη επιχειρούσε να συνεχίσει τη συζήτηση, ο Τραμπ επανέλαβε ότι της είχε ήδη αφιερώσει αρκετό χρόνο.

Μάλιστα σηκώθηκε, έβγαλε το μικρόφωνό του για να το πετάξει και είπε: «Συγγνώμη. Ας το αφήσουμε εδώ γιατί βαρέθηκα», ευχαριστώντας ειρωνικά την παρουσιάστρια πριν αποχωρήσει: «Ευχαριστώ, γλυκιά μου. Καλή διασκέδαση».

Μετά το τέλος της συνέντευξης, η Γουέλκερ ανέφερε από το στούντιο της εκπομπής στην Ουάσινγκτον ότι η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες. Παρά την έντονη αντιπαράθεση, αποκάλυψε ότι ο Τραμπ συμφώνησε να παραχωρήσει νέα συνέντευξη στο μέλλον.

cnn.gr