Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η προσέλκυση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και η διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής Τεχνητής Νοημοσύνης βρέθηκαν στο επίκεντρο εκδήλωσης του CITEA.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή μελών του Συνδέσμου και εκπροσώπων του τεχνολογικού οικοσυστήματος της Κύπρου, αναδεικνύοντας τις βασικές προτεραιότητες για την επόμενη ημέρα της ψηφιακής οικονομίας.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του CITEA, Γιώργος Μαλέκκος, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ πολιτείας και επιχειρηματικής κοινότητας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας.

Όπως ανέφερε, η αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργεί η τεχνολογία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η πολιτική Cloud First της Κυβέρνησης από την Κυριακή Παντζιάρου.

Παράλληλα, ο Αλέξανδρος Αλεξανδρού ανέλυσε τις δυνατότητες προσέλκυσης εξειδικευμένου προσωπικού από την Αίγυπτο, ενώ μέσω μηνύματος του Διευθυντή του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, Θεόδωρου Λουκαΐδη, παρουσιάστηκαν οι διαθέσιμες ευκαιρίες χρηματοδότησης για επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η παρουσίαση του Επικεφαλής Επιστήμονα για Έρευνα και Τεχνολογία, Δημήτρη Σκουρίδη, σχετικά με το υπό διαμόρφωση πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η παρουσίαση ανέδειξε το όραμα και τις προτεραιότητες για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην Κύπρο και αποτέλεσε αφετηρία ουσιαστικού διαλόγου για τις προοπτικές και τις προκλήσεις της χώρας στον συγκεκριμένο τομέα.

Ο CITEA θεωρεί ότι η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Κύπρο και σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της προσέλκυσης επενδύσεων.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η Εθνική Στρατηγική θα πρέπει να συνοδεύεται από επαρκείς πόρους, υποδομές, σαφείς στόχους, χρονοδιαγράμματα και μετρήσιμους δείκτες απόδοσης, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της.

Μετά τις παρουσιάσεις ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων, με ανταλλαγή απόψεων για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της ψηφιακής οικονομίας και της τεχνητής νοημοσύνης στην Κύπρο.

Ο CITEA χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής Τεχνητής Νοημοσύνης και αναφέρει ότι θα συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά στον διάλογο για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού ψηφιακού οικοσυστήματος στην Κύπρο.