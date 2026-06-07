Σφοδρή αντίδραση από το Ισραήλ προκάλεσαν οι δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εσωτερικών, Μουσταφά Τσιφτσί, ο οποίος, σε ένα… ξέσπασμα εθνικοπατριωτισμού, εξέφρασε την επιθυμία να γίνει, κάποια μέρα, «νομάρχης της Ιερουσαλήμ» και υποστήριξε ότι η πόλη θα μπορούσε στο μέλλον να επιστρέψει υπό τουρκικό έλεγχο.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Ίσραελ Κατς, απάντησε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο, τονίζοντας ότι η Ιερουσαλήμ αποτελεί την πρωτεύουσα του εβραϊκού λαού εδώ και 3.000 χρόνια και ότι τα όνειρα αναβίωσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Σε χθεσινές του δηλώσεις, ο Τσιφτσί υποστήριξε ότι, όπως κατά το παρελθόν η Τουρκία είδε την «απελευθέρωση» της Δαμασκού, του Χαλεπίου και του Καραμπάχ, έτσι θα μπορούσε να δει και την «απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ, με το θέλημα του Θεού». Αλλά δεν έμεινε εκεί: «Θεέ μου, αξίωσέ με μια μέρα να γίνω νομάρχης της Ιερουσαλήμ, έστω και για μία ημέρα» συνέχισε.

Ο Τούρκος υπουργός επέμεινε, μάλιστα, ότι η Ιερουσαλήμ θα μπορούσε κάποια στιγμή να επιστρέψει υπό τουρκική κυριαρχία. «Πιστεύω ότι ο Θεός θα μας δείξει αυτές τις ημέρες. Όπως και στο παρελθόν, αυτά τα μέρη θα γίνουν πάλι δικά μας, θα βρεθούν ξανά υπό τη δική μας κυριαρχία και τον έλεγχό μας, διότι έχουμε έναν πρόεδρο παγκόσμιας εμβέλειας, όπως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν» ανέφερε.

Yüreği yangın yerine dönen İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi’den tarihî çıkış:



“Rabbim, bana, 1 gün de olsa, Kudüs Valiliği’ni nasip et!”



Hayali bile güzel!@mustafaciftcitr #kudüs pic.twitter.com/lsCnbGCL6Z June 6, 2026

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την αντίδραση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος απάντησε προσωπικά στον Τούρκο υπουργό, μέσω Χ, με μια ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση.

«Προς τον Τούρκο υπουργό που απειλεί και ονειρεύεται να κυβερνήσει την Ιερουσαλήμ: η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη και το Κράτος του Ισραήλ δεν είναι η διαλυμένη Σταυροφορική Αυτοκρατορία, αλλά ένα ισχυρό και αποφασιστικό κράτος, που έχει αποδείξει την ικανότητά του να προστατεύει τον εαυτό του απέναντι σε κάθε απειλή» υπογράμμισε ο Κατς.

לשר הפנים הטורקי שמאיים וחולם למשול בירושלים – אומר כך: ירושלים היא לא קונסטנטינופול ומדינת ישראל איננה האימפריה הצלבנית המתפוררת, אלא מדינה חזקה ונחושה שהוכיחה את יכולתה להגן על עצמה מול כל איום.



ירושלים היא בירת העם היהודי מזה 3,000 שנה ותוסיף להיות בירת ישראל לנצח, בעוד… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) June 7, 2026

Συνεχίζοντας, τόνισε ότι η Ιερουσαλήμ αποτελεί διαχρονικά την πρωτεύουσα του εβραϊκού λαού και απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο αλλαγής του καθεστώτος της πόλης.

«Η Ιερουσαλήμ είναι η πρωτεύουσα του Εβραϊκού Λαού εδώ και 3.000 χρόνια και θα συνεχίσει να είναι η πρωτεύουσα του Ισραήλ για πάντα, ενώ η Οθωμανική Αυτοκρατορία, την οποία εσύ και ο Ερντογάν ονειρεύεστε, κατέρρευσε και δεν θα επιστρέψει ποτέ» τόνισε.

Ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας έκλεισε την τοποθέτησή του με ευθεία αναφορά στην πολιτική πορεία της σύγχρονης Τουρκίας και στον ιδρυτή της Τουρκικής Δημοκρατίας, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ: «Κρίμα που δεν μάθατε τίποτα από την κληρονομιά του Ατατούρκ, ο οποίος εργάστηκε για να μετατρέψει την Τουρκία σε σύγχρονο κράτος, και εσείς εργάζεστε για να επιστρέψετε την Τουρκία στην εποχή του σκότους και της καθυστέρησης»…

protothema.gr