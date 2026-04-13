«Τρομοκρατική ενέργεια» χαρακτηρίζει ο δικηγόρος Νίκος Κληρίδης τις εφόδους της αστυνομίας το Μεγάλο Σάββατο στην οικία του και στο γραφείο του στη Λευκωσία σχετικά με την υπόθεση «Σάντη», μιλώντας στην ελληνική ιστοσελίδα documento.

«Τρομοκρατική ενέργεια» χαρακτηρίζει στο documentonews.gr ο Νίκος Κληρίδης τις εφόδους της αστυνομίας το Μεγάλο Σάββατο στο σπίτι του και το γραφείο του στην κεντρική Λευκωσία για την περιβόητη υπόθεση Σάντη. Πρόκειται για τον δικηγόρο που κατέχει το υλικό για την υπόθεση την οποία έφερε στο φως ο Μακάριος Δρουσιώτης και ακολούθησαν οι αποκαλύψεις του Documento στο τεύχος 490. Πριν τις εφόδους, στιγμιότυπα οθόνης με μηνύματα φωτιά εστάλησαν στα εργαστήρια της Europol για να εξεταστεί η γνησιότητά τους με πρωτοβουλία της κυπριακής κυβέρνησης.

Έφοδος στο σπίτι του Κληρίδη

Ο Νίκος Κληρίδης καταγγέλλει στο documentonews.gr ότι το ένταλμα βγήκε τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου για να μην προλάβει να αντιδράσει με δικαστικά μέτρα. Όπως αναφέρει στην ανατριχιαστική του περιγραφή, στις 7:30 και ενώ κοιμόταν, 6 αστυνομικοί χτύπησαν την πόρτα του σπιτιού του. «Ήταν τρομοκρατική ενέργεια. Με ξύπνησαν και η συμπεριφορά τους ήταν χειρότεροι και από τους Άγγλους της ΕΟΚΑ. Ζήτησα λίγα λεπτά και δεν μου το επέτρεψαν. Είχα ταχυπαλμία. Με έσπρωξαν στην πόρτα για να μπουν. Ένας μάλιστα ήταν ανώτερος αξιωματικός» τονίζει στο documentonews.gr.

«Τους είπα ότι θεωρώ τις ενέργειές τους παράνομες και αντισυνταγματικές και τοι δεν συγκατατίθεμαι για έρευνες στις συσκευές μου και σε οποιαδήποτε λήψη ηλεκτρονικών αρχείων ή άλλων στοιχείων. Δεν με άκουσαν και άρχισαν την επιτόπια έρευνα» προσθέτει ο Κύπριος δικηγόρος.

Και στο γραφείο του

Όπως περιγράφει, η έρευνα έγινε κανονικά στο σπίτι του, όπως και στο γραφείο του, όπου βρισκόταν ως μάρτυρες δύο δικηγόροι, γνωστοί του Νίκου Κληρίδη. Όσο για το πώς έγιναν οι έρευνες: «Έβαζαν keywords στον υπολογιστή και αναζητούσαν συγκεκριμένα πράγματα, καμιά σχέση με την έρευνα που ισχυρίζονται. Έψαχναν για εταιρείες που σχετίζονταν με τον Βγενόπουλο, για το project Helix, για κυπριακά funds και τράπεζες, όπως επίσης και διάφορα πρόσωπα. Δεν βρήκαν τίποτα, ωστόσο».

Κατέσχεσαν κινητά

Οι ιδιαίτερα επιθετικοί αστυνομικοί, σύμφωνα με τον ίδιο, άνοιξαν χρηματοκιβώτιο και από εκεί κατέσχεσαν αρχεία για την υπόθεση Σάντη και 3-4 usb. Επιπλέον, κατάσχεσαν το κινητό του Νίκου Κληρίδη και ακόμα δύο συσκευές τηλεφώνου. Μάλιστα, ενώ του είπαν ότι θα του έδιναν το κινητό του μετά από 2-3 ώρες, έχουν περάσει δύο μέρες και ακόμα δεν το έχει πάρει πίσω γιατί όπως του δήλωσαν οι αστυνομικοί «το στείλαμε στη Europol».

Ο Νίκος Κληρίδης κάνει λόγο για “συνταρακτικά παράνομες ενέργειες” και δεν αποκλείει οι εντολείς των αστυνομικών να καίγονται για κάποιες συνομιλίες στο Viber… Επίσης, καταγγέλλει ότι ακόμα και στις σκάλες του κτιρίου στο γραφείο του τριγυρνούσαν άνδρες της ασφάλειας…

Ποιος είναι ο Κληρίδης

Ο Νίκος Κληρίδης αποτελεί το πρόσωπο-κλειδί για τη φρικιαστική «υπόθεση Σάντη» και μίλησε στο Documento, λίγο πριν η αστυνομία εισβάλει στο σπίτι του, για τις απειλές σε βάρος του, τα εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα και από την Ελλάδα και τον φόβο της συγκάλυψης. «Μετά τα όσα έγιναν γνωστά, εδώ έχει δημιουργηθεί ένα χάος, μια ζούγκλα» είχε πει χαρακτηριστικά, πριν βιώσει για τα καλά και ο ίδιος τη… ζούγκλα.

Η υπόθεση Σάντη

Στην Κύπρο, οι αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει πολιτικό σεισμό και άνευ προηγουμένου αναταράξεις, μέχρι του σημείου να κοπεί από ψηφοδέλτιο υποψήφιος βουλευτής. Με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας του κόμματος Άλμα, τέθηκε εκτός ψηφοδελτίων ο Δημήτρης Παπαδάκης, ο οποίος εμφανίζεται σε μηνύματα του κυκλώματος την εποχή που ήταν ευρωβουλευτής με την ΕΔΕΚ.

Σιωπή στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα αντιθέτως, παρά την εμπλοκή του ονόματος του Γιώργου Μυλωνάκη, υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και στενού συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι σοβαρές καταγγελίες έχουν υποβαθμιστεί και αντιμετωπίζονται, όπως κάθε σκάνδαλο επί επταετίας Μητσοτάκη, ως μυθεύματα και θεωρίες συνωμοσίας. Υπενθυμίζεται ότι το Documento αποκάλυψε ένα μέρος από τα μηνύματα-φωτιά που πλέον στην Κύπρο είναι αντικείμενο πολιτικής και ποινικής έρευνας, τα οποία μια νεαρή γυναίκα, η «Σάντη», παρέδωσε σε δικηγόρο. Πρόκειται για μηνύματα που αφορούν πρώην ανώτατο δικαστή της Κύπρου, ο οποίος καταγγέλθηκε από την ίδια ως ο βιαστής της όταν ήταν μόλις 12 ετών και με τον οποίο αναγκάστηκε να διατηρήσει μακροχρόνια νοσηρή σχέση.

Το περιεχόμενό τους αναδεικνύει σχέσεις διαπλοκής – διαφθοράς πολιτικών και δικαστικών παραγόντων της Κύπρου, με την οσμή του σκανδάλου να φτάνει μέχρι την Ελλάδα. Οι εμπλεκόμενοι διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους ότι τα μηνύματα είναι κατασκευασμένα, επικαλούμενοι ακόμη και πληροφορίες ότι πρόσφατα το παραδέχτηκε ενώπιον των κυπριακών αρχών που την εξέτασαν και η ίδια η «Σάντη».

Κι ένα από τα εύλογα ερωτήματα που ανακύπτουν είναι γιατί η γυναίκα αυτή παραμένει ελεύθερη αν πράγματι κατασκεύασε η ίδια τον πακτωλό των αποκαλυπτικών αυτών μηνυμάτων διαπράττοντας σοβαρό αδίκημα;