Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε σήμερα τις αναφορές της Τζιλ Μπάιντεν στο καταστροφικό ντιμπέιτ του Ιουνίου 2024 για τον Τζο Μπάιντεν, γράφοντας ότι η πρώην πρώτη κυρία παρέλειψε να αναφερθεί στις δικές του επιδόσεις, οι οποίες, όπως υποστήριξε, επισκιάστηκαν από τις δηλώσεις της.

«Η Τζιλ Μπάιντεν παραδέχεται επιτέλους ότι δεν ήξερε ποιο ήταν το πρόβλημα με τον ‘κοιμισμένο Τζο’ κατά τη διάρκεια του θεαματικού προεδρικού μας ντιμπέιτ το 2024, το οποίο παρακολούθησε πολύς κόσμος και κατά τη διάρκειά του ο Τζο δεν είχε ακριβώς την καλύτερη δυνατή παρουσία», έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στο Truth Social, το δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας το υποκοριστικό με τον οποίο αποκαλεί συστηματικά τον αντίπαλό του.

Πάνω στη σκηνή, ο Δημοκρατικός Μπάιντεν, τότε 81 ετών, είχε φανεί χαμένος, μασώντας τα λόγια του και μπλέκοντας διάφορα θέματα έχοντας απέναντί του τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η Τζιλ Μπάιντεν, μεσούσης της προώθησης του βιβλίου για την εμπειρία της στον Λευκό Οίκο, δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη στο δίκτυο CBS: «Τη στιγμή που το έβλεπα αυτό, σκέφτηκα: ‘Θεέ μου, έπαθε εγκεφαλικό’, και αυτό με τρομοκράτησε».

Αυτή «δεν έσπευσε ωστόσο στη σκηνή για να βοηθήσει τον σύζυγό της σε αυτή τη δύσκολη στιγμή όπως θα έκανε κάθε καλή σύζυγος», σχολίασε ο Τραμπ.

Και μετά εξέφρασε τη λύπη του λέγοντας: «Το μόνο πράγμα που αυτή ξέχασε να αναφέρει είναι πόσο καλός ήμουν προτού (ο Τζο Μπάιντεν) σχεδόν καταρρεύσει».

Οι αντικρουόμενες εξηγήσεις

Ο Δημοκρατικός, υποψήφιος για δεύτερη θητεία παρά τα όλο και πιο επίμονα ερωτήματα για τις δυνατότητές του, αποχώρησε από την κούρσα των προεδρικών εκλογών λίγες εβδομάδες μετά το ντιμπέιτ αυτό.

Η ομάδα του είχε δώσει αρχικά μπερδεμένες και αποκλίνουσες εξηγήσεις, κάνοντας λόγο για ένα κρυολόγημα, μετά για ένα πρόβλημα που μπορεί να οφείλεται στη διαφορά ώρας (λόγω των ταξιδιών του σ.σ.), χωρίς να πείσει.

Η σύζυγός του είχε δηλώσει λίγες ώρες μετά το ντιμπέιτ: «Τζο, έκανες εξαιρετική δουλειά. Απάντησες σε όλες τις ερωτήσεις, ήξερες όλα τα γεγονότα».

Διαγνώστηκε το 2025 με επιθετικής μορφής καρκίνο του προστάτη

Μετά την αποχώρηση του Μπάιντεν, η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις ανέλαβε να διεκδικήσει και να εξασφαλίσει το χρίσμα των Δημοκρατικών ως υποψήφια για τον Λευκό Οικο. Ηττήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ τον Νοέμβριο του 2024.

Ο Τζο Μπάιντεν, σήμερα 83 ετών, διαγνώστηκε το 2025 με μια «επιθετική» μορφή καρκίνου του προστάτη και με «μεταστάσεις στα οστά».

Οι δηλώσεις της Τζιλ Μπάιντεν, η οποία εκδίδει στις 2 Ιουνίου το βιβλίο για την εμπειρία της στον Λευκό Οίκο, επανάφεραν στη δημόσια συζήτηση το απόρρητο γύρω από τη φυσική κατάσταση του πρώην προέδρου στο τέλος της θητείας του.

