Πετρέλαιο κίνησης που φέρεται να είχε προμηθευτεί από τα κατεχόμενα εντόπισαν και κατάσχεσαν λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, σε συνεργασία με μέλη του ΟΠΕ Λευκωσίας, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου 2026 σε υποστατικό μεταφορικής εταιρείας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στις 28/5/2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων σε συνεργασία με μέλη του ΟΠΕ Λευκωσίας, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση σε συγκεκριμένο υποστατικό μεταφορικής εταιρείας. Εκεί εντόπισαν τον Ελληνοκύπριο οδηγό μεταφορικού οχήματος, τύπου μικρού λεωφορείου (mini bus), με το οποίο προηγουμένως διακινήθηκε από τις κατεχόμενες προς τις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, να μεταφέρει πετρέλαιο κίνησης που προμηθεύτηκε από τις κατεχόμενες περιοχές, από το ντεπόζιτο του λεωφορείου προς άλλα οχήματα της μεταφορικής εταιρείας, με την χρήση ηλεκτρονικής αντλίας μετάγγισης, κατά παράβαση του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής.

Ο εμπλεκόμενος οδηγός και ιδιοκτήτης της μεταφορικής εταιρείας συνελήφθη για αυτόφορα αδικήματα, ενώ οι λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων προχώρησαν στην κατάσχεση των καυσίμων και του ύποπτου οχήματος της παράνομης μεταφοράς. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή ποσού ύψους €18,000 ευρώ. Τα κατασχεθέντα καύσιμα θα παραδοθούν σε αδειοδοτημένη εταιρεία για την ανακύκλωση ή καταστροφή τους.