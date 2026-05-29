Απορρίπτει δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, για παράθυρο ευκαιρίας στο Κυπριακό το «υπουργείο εξωτερικών» στα κατεχόμενα, ισχυριζόμενο πως “δεν αποτελούν τίποτα περισσότερο από μια κενή προσπάθεια να παραπλανήσει τη διεθνή κοινότητα”.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, σε ανακοίνωσή του το “υπεξ” αναφέρει πως ενώ η στάση του ψευδοκράτους “είναι σαφής και ακλόνητη, η ελληνοκυπριακή πλευρά, από την άλλη, συνεχίζει να “μην βλέπει τον τουρκοκυπριακό λαό ως ισότιμο εταίρο και να ισχυρίζεται ότι είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης του νησιού».

Το μοντέλο, το οποίο έχει δοκιμαστεί για περισσότερο από μισό αιώνα και έχει καταρρεύσει λόγω “της αδιαλλαξίας της ελληνοκυπριακής πλευράς, των μαξιμαλιστικών απαιτήσεών της και της προσέγγισής της που αγνοεί τα εγγενή δικαιώματα των Τ/κ, έχει εξαντληθεί εντελώς”, υποστηρίζει το «υπεξ» και προσθέτει ότι η προσδοκία διαφορετικών αποτελεσμάτων με τις ίδιες μεθόδους δεν είναι τίποτα άλλο παρά χάσιμο χρόνου.

Αναφέρει, επίσης, ότι ανταποκρινόμενη στο αίτημα του ΓΓ των ΗΕ να καλέσει τις πλευρές να προτείνουν νέες ιδέες, η τ/κ πλευρά έχει μοιραστεί με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη τη θέση πως «μια πιθανή συμφωνία στο νησί είναι δυνατή μόνο με την αποδοχή της κυριαρχικής ισότητας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος της τδβκ. Μια νέα διαδικασία θα είναι δυνατή μόνο εάν αναγνωριστεί η κυριαρχική ισότητα και το ίσο διεθνές καθεστώς της τδβκ».

Μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών στο νησί, συνεχίζει, είναι δυνατή “μόνο με την ύπαρξη δύο ανεξάρτητων, κυρίαρχων κρατών που ζουν δίπλα-δίπλα και την αποδοχή αυτής της πραγματικότητας”.

Κάνει λόγο για προσπάθειες της «ε/κ διοίκησης», όπως αποκαλεί την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, “να δημιουργήσει τεχνητή χρονική πίεση ή ένα χρονοδιάγραμμα με βάση τη θητεία του ΓΓ του ΟΗΕ”, σημειώνοντας πως αυτές “είναι άνευ νοήματος για την τ/κ πλευρά”.

«Όπως γνωρίζουν όλα τα μέρη, δεν υπάρχει βάση για την έναρξη διαπραγματεύσεων. Επομένως, οι προσπάθειες της ε/κ δοίκησης να παραπλανήσει τη διεθνή κοινότητα, ώστε να πιστέψει ότι θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις απέχουν πολύ από την πραγματικότητα», υποστηρίζει το “υπεξ”.

Επαναλαμβάνει εξάλλου τη θέση πως η διεθνής κοινότητα πρέπει να λάβει συγκεκριμένα μέτρα “γρήγορα και χωρίς καθυστέρηση για την άρση της άδικης και παράνομης απομόνωσης που έχει επιβληθεί στον τουρκοκυπριακό λαό για περισσότερα από 60 χρόνια”, όπως ισχυρίζεται.

ΚΥΠΕ