Την Έκθεση της Επιτροπής Σοφών για το «Μέλλον της Κοινωνικής Προστασίας και του Κράτους Πρόνοιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» παρέλαβε την Παρασκευή η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, κατά τη συνάντησή της στο Προεδρικό Μέγαρο με την πρώην Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόεδρο του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου.

Ανακοίνωση από την Προεδρία αναφέρει ότι κατά τη συνάντηση, η κ. Διαμαντοπούλου παρέδωσε στην Υφυπουργό την Έκθεση της Επιτροπής Σοφών για το «Μέλλον της Κοινωνικής Προστασίας και του Κράτους Πρόνοιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (The Future of Social Protection and of the Welfare State in the EU), της οποίας διετέλεσε Πρόεδρος.

Η Έκθεση, προστίθεται, εκπονήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποτελεί σημαντικό κείμενο αναφοράς για το μέλλον των ευρωπαϊκών συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Σε αυτήν καταγράφονται προτάσεις πολιτικής για την αντιμετώπιση των μεγάλων δημογραφικών, κοινωνικών, οικονομικών και τεχνολογικών προκλήσεων των επόμενων δεκαετιών.

Σημειώνεται, ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης υπήρξε ανταλλαγή απόψεων για τις επιπτώσεις της δημογραφικής γήρανσης, της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης, των νέων μορφών εργασίας και των ευρύτερων μετασχηματισμών που επηρεάζουν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιδιαίτερη έμφαση, αναφέρει η ανακοίνωση, δόθηκε στην ανάγκη διαμόρφωσης σύγχρονων και ανθεκτικών πολιτικών κοινωνικής προστασίας, καθώς και στη σημασία της αξιοποίησης τεκμηριωμένων πολιτικών και βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και των ίσων ευκαιριών.

Η κ. Πική εξέφρασε ενδιαφέρον για τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις της Έκθεσης, υπογραμμίζοντας τη συμβολή τους στον ευρωπαϊκό διάλογο για τη βιωσιμότητα και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι κοινωνικές πολιτικές καλούνται να ανταποκριθούν σε νέες και σύνθετες προκλήσεις.

Η κ. Διαμαντοπούλου βρίσκεται στην Κύπρο για να συμμετάσχει στο συνέδριο του Foundation for European Progressive Studies (FEPS) με θέμα «A Progressive Strategy for Peace and Cooperation in the Mediterranean», το οποίο πραγματοποιείται στη Λευκωσία, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ