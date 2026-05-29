«Έχω δώσει και γραπτώς την παραίτηση μου από την θέση που περήφανα υπηρέτησα για δεκατρία ολόκληρα χρόνια. Την θέση του Αντιπροέδρου. Της τρίτης μεγαλύτερης πολιτικής παράταξης της χώρας! Φεύγω σαν φίλος. Πολύ καλός φίλος», αναφέρει σε ανάρτησή του, ο μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος του ΕΛΑΜ, Μιχάλης Μιχαήλ. «Νιώθω πως ο κύκλος μου σε αυτό το κομμάτι έχει κλείσει. Χωρίς πικρία. Χωρίς κανένα απολύτως παράπονο».

Ολόκληρη η ανάρτησή του:

Ήρθε η ώρα λοιπόν..

Να ανοίξω την αγκαλιά μου και να ευχαριστήσω από καρδιάς τον κάθε ένα και καθεμιά από εσάς για την τόση αγάπη και εμπιστοσύνη που μου δώσατε και δείξατε όχι μόνο σε αυτές τις εκλογές αλλά κυρίως για όλα αυτά τα χρόνια που μείνατε μαζί μου και δίπλα μου σαν βράχος. Θα ήμουν αγνώμων.

Το έχω πει πολλές φορές πως κανένας δεν μπορεί να πετύχει τίποτα ειδικά στον στίβο της πολιτικής χωρίς ανθρώπους σωστούς και αληθινούς δίπλα του. Και εσείς μείνατε μέχρι το τέλος. Και πετύχαμε πολλά. Πάρα πολλά!

Μπήκα στην πολιτική περήφανα και με αξιοπρέπεια. Και έτσι θα φύγω. Με ψηλά το κεφάλι.

Δεκαοκτώ ολόκληρα χρόνια. Που δεν μετανιώνω δευτερόλεπτο. Είχα δεύτερη οικογένεια. Έκανα φίλους.

Το ΕΛΑΜ για εμένα είναι οικογένεια. Έδωσα κομμάτι της ζωής μου και της καρδιάς μου σε αυτό. Απο δική μου επιλογή. Και πήρα πίσω πολλά!

Βοηθήσαμε αρκετό κόσμο να λύσει από το πιο μικρό του πρόβλημα μέχρι μεγάλα και σημαντικά. Έδωσα την ψυχή μου ολόκληρη θυσιάζοντας άλλα, γιατί έμαθα από μικρό παιδί από τους γονείς μου να στέκομαι δίπλα σε ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια. Χωρίς αντάλλαγμα.

Δεν ξέχασα ποτέ από πού ξεκίνησα και ποιους πρέπει να υπηρετώ. Τοὺς ανθρώπους.

Οι πρόσφατες βουλευτικές εκλογές άφησαν πίσω τους μια γλυκόπικρη γεύση. Δυστυχώς στην ζωή όμως υπάρχουν κανόνες και νόμοι. Και τους σέβομαι απόλυτα. Χωρίς γκρίζες ζώνες και σκιές. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα.

Σε αυτό όμως το σταυροδρόμι και συγκυρία της ζωής μου ήρθε η ώρα για γενναίες αποφάσεις. Έτσι είναι η ζωή. Τα δύσκολα για τους δυνατούς. Και εγώ είμαι!

Δεν έχασα ποτέ τον προσανατολισμό μου. Δεν έχασα ποτέ τον εαυτό μου. Ξέρω ποιος είμαι από πού ξεκίνησα και που βαδίζω. Και το πιο σημαντικό δεν έχω να αποδείξω τίποτα και σε κανένα.

Έχω δώσει και γραπτώς την παραίτηση μου από την θέση που περήφανα υπηρέτησα για δεκατρία ολόκληρα χρόνια. Την θέση του Αντιπροέδρου. Της τρίτης μεγαλύτερης πολιτικής παράταξης της χώρας!

Φεύγω σαν φίλος. Πολύ καλός φίλος.

Νιώθω πως ο κύκλος μου σε αυτό το κομμάτι έχει κλείσει. Χωρίς πικρία. Χωρίς κανένα απολύτως παράπονο. Το αντίθετο. Γεμάτος! Και πάνω από όλα ευγνωμοσύνη για την ευκαιρία να βάλω το λιθαράκι μου σε αυτό που σήμερα έχει εξελιχθεί. Ήμουν παρών από την μέρα νούμερο ένα!

Έδωσα 8 εκλογικές αναμετρήσεις στην πορεία μου αυτά τα χρόνια. Υπηρέτησα σαν δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Πάφου 8 χρόνια. Φεύγω λοιπόν ολοκληρώνοντας την αποστολή μου στο ακέραιο! Με συνέπεια. Με πίστη. Καθαρός!

Ώρα λοιπόν για ηρεμία. Ανασυγκρότηση. Ώρα να δώσω χρόνο στον εαυτό μου και στην οικογένεια μου. Στην σύζυγο μου και τα παιδιά μου. Αυτό χρειάζομαι.

Μπορώ να γράψω πολλά. Θα αρκεστώ σε αυτά.

Σας ευχαριστώ ξανά από καρδιάς για την εμπιστοσύνη και την αγάπη σας. Η πόρτα μου είναι ανοιχτή για όλους. Χωρίς διακρίσεις.

Συγχαρητήρια στους εκλεγμένους μας και τους εύχομαι τα καλύτερα. Μάχες για τον τόπο και τον κόσμο.

Με εκτίμηση ο φίλος σας..