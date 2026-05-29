Ένα περιστατικό που προκαλεί αίσθηση έφερε στο φως ο επανεκλεγείς 75χρονος βουλευτής, Ζαχαρίας Κουλίας. Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο (Τρίτο Πρόγραμμα ΡΙΚ) ανέφερε ότι αποτάθηκε στον γενικό διευθυντή του ΥΠΕΣ και Γενικό Έφορο Εκλογών, Ελίκκο Ηλία, για να επιλύσει ένα πρόβλημα που παρουσιάστηκε προεκλογικά.

Όπως εξήγησε ο κ. Κουλίας, η υπόθεση είχε να κάνει με μια ψηφοφόρο. Είχε αποβιώσει ο σύζυγός της, αλλά αντί να διαγράψουν τον τελευταίο από τους εκλογικούς καταλόγους, λόγω λάθους του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών, διέγραψαν τη σύζυγό του. Το θέμα, όπως είπε ο κ. Κουλίας, επιλύθηκε μετά από επέμβαση του κ. Ηλία. Πάντως, από την όλη υπόθεση προκύπτει και κάτι άλλο: Ο αγαπητός Ζαχαρίας Κουλίας, δεν άφησε ούτε μια ψήφο να πάει χαμένη…

Φ.Μ.