Συντρέχουσες ποινές φυλάκισης 5,5 ετών επέβαλε σήμερα (29/5) το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού σε 56χρονο Ελληνοκύπριο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος σε υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου, σε μία ακόμη υπόθεση που προκαλεί αποτροπιασμό και αναδεικνύει τη σοβαρότητα των καταγγελιών που φτάνουν ενώπιον της Δικαιοσύνης. Το ανήλικο θύμα στην περίπτωση αυτή, ένα αγόρι ηλικίας 10 ετών, βρήκε το θάρρος να μιλήσει και να εκμυστηρευτεί όσα διέπραξε ο 56χρονος γείτονάς σε βάρος του.

Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 5,5 ετών, μετά από παραδοχή του σε τρεις κατηγορίες.

Σύμφωνα με τα απεχθή γεγονότα, ο 56χρονος σε 2 περιπτώσεις κακοποιήσει σεξουαλικά τον ανήλικο.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος είναι γειτονικό πρόσωπο του 10χρονου και διατηρούσε φιλικές σχέσεις με την οικογένεια του θύματος. Τα περιστατικά συνέβησαν όταν απουσίαζαν οι γονείς του ανήλικου, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις.

Η καταγγελία έγινε το 2025 από τον ανήλικο και η υπόθεση ακολούθως πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης.