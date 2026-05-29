Χαμός επικρατεί στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας καθώς πλήθος οδηγών κινείται προς την πρωτεύουσα, ενώ σημειώθηκαν και τρία ξεχωριστά τροχαία ατυχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας στο philenews, τα ατυχήματα συνέβησαν παρά το Τσίρειο Στάδιο, τη Μέσα Γειτονικά και τον Άγιο Αθανάσιο. Από τις συγκρούσεις δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Όπως μας αναφέρθηκε η κίνηση είναι αυξημένη στο αυτοκινητόδρομο λόγω του τελικού κυπέλου στο ποδόσφαιρο καθώς και του επικείμενου τριημέρου.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτική και να κρατούν αποστάσεις.