«Συνέβη μια επιδρομική ενέργεια στο σπίτι μου» είπε ο δικηγόρος Νίκος Κληρίδης, σχετικά με την έφοδο των Αρχών στην οικία και το γραφείο του στα πλαίσια της διερεύνησης της υπόθεσης των καταγγελιών του Μακάριου Δρουσιώτη, που έχουν ως κεντρικό πρόσωπο την «Σάντη», η οποία υπήρξε πελάτιδά του.

«Ήρθαν 5 ή 6 μέλη της αστυνομικής δύναμης, με ηγέτη τον υπεύθυνο αξιωματικό ο οποίος υποτίθεται διερευνά αυτή την υπόθεση με τα sms και τις καταγγελίες Μακάριου Δρουσιώτη και το θέμα της περιβόητης «Σάντη»» ανέφερε σε δηλώσεις του στο ΡΙΚ. Ερωτηθείς γιατί τρομοκρατήθηκε, είπε: «Δεν τρομοκρατήθηκα. Ήταν η συμπεριφορά τους που χτυπούσαν την πόρτα και του ενοικιαστή μου δίπλα. Πήγαν στο διπλανό σπίτι, άκουσα φωνές, δεν ήταν καθόλου ευγενικός ο τρόπος που μιλούσαν στους ανθρώπους πάνω οι οποίοι είναι ξένοι. Αργότερα τους είδα να μπαίνουν σπίτι μου, εγώ κοιμόμουν, δεν ήμουν καν ντυμένος, ξύπνησα, τους είπα δώστε μου λίγο χρόνο να ετοιμαστώ παρακαλώ και βεβαίως θα σας ανοίξω».

Το χρονικό της έρευνας

Ο Νίκος Κληρίδης, ρώτησε τους αστυνομικούς αν έχουν ένταλμα και αυτοί, σύμφωνα με τον ίδιο, απάντησαν «ναι έχουμε ένταλμα». Ο κ. Κληρίδης τους ζήτησε λίγο χρόνο, είπε. «Αυτοί συμπεριφέρθηκαν σαν τρομοκράτες. Είναι βαρετές κουβέντες, αλλά είναι πραγματικότητα. Του είπα περίμενε κύριε, διότι εγώ δεν νιώθω καλά. Όταν ξυπνήσω το πρωί θέλω λίγο χρόνο να φέρω τα μίλια μου. Να πλύνω το πρόσωπο μου, να ξυριστώ, όπως όλος ο κόσμος. Και δεν είμαι ένας άνθρωπος ούτε 30 ούτε 20 ούτε 50 χρονών και δεν είμαι γέρος φυσικά. Αλλά χρειαζόταν χρόνος. Και του λέω κύριε, δώσε μου λίγο χρόνο διότι έχω ταχυπαλμία. Και σε παρακαλώ περίμενε έξω 10 λεπτά. Ο αξιωματικός έσπρωξε την πόρτα και μπήκε μέσα. Μπήκαν με ύφος όχι ευγενικό, σαν να ήμουν ο χειρότερος εγκληματίας και με περικύκλωσαν. Τους είπα περιμένετε λίγο να πιώ λίγο νερό. Ήταν πραγματικά μια τρομοκρατική ενέργεια».

Πρόσθεσε επίσης: «Εγώ έχω 47χρόνια δικηγορίας και ουδέποτε αντιμετώπισα τέτοιου είδους συμπεριφορά και δεν υπήρχε λόγος βέβαια. Αλλά υπάρχει όμως σίγουρα λόγος γιατί έχω στοχοποιηθεί και καταγγέλλω στοχοποίηση μου. Αυτή η ενέργεια δεν υπήρχε λόγος να γίνει».

Ερωτηθείς, αν τον ικανοποιεί η απάντηση και η θέση της Αστυνομίας, ότι λειτούργησε νομότυπα και ότι η έρευνα στην οικία του, έγινε για την συλλογή τεκμηρίων, ο κ. Κληρίδης απάντησε «καθόλου δεν με ικανοποιεί. Καθ’ ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να γίνει αυτή η έρευνα. Καταρχάς, ούτε έχω δημοσιοποιήσει οτιδήποτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ούτε ύποπτος είμαι ούτε εγκληματίας είμαι. Είμαι μάρτυρας. Έχω πει εξ αρχής, ότι αυτή η κοπέλα, η «Σάντη», ήταν πελάτιδα μου και παρέμεινε πελάτιδα μου μέχρι την στιγμή που αναίρεσε και είπε ότι ήταν ψεύτικα αυτά που μου είπε. Όταν εκκλήθηκα από την Αστυνομία ως ένας πολίτης που σέβεται τον νόμο της πολιτείας, πήγα και έκατσα 7 ώρες και έδωσα πλήρη στοιχεία για να διαλευκανθεί η υπόθεση. Πέραν αυτού, τους παρέδωσα και τους εξήγησα ότι αυτά έχω. Είναι όλα τα στοιχεία που έχω, τα usb που είχαν όλα τα text messages τα οποία μου είχε δώσει η «Σάντη». Ήταν μια προμελετημένη υπόθεση για παρενόχληση. Σίγουρα μεγιστοποιήθηκε η παρενόχληση διότι φαίνεται από τον χρόνο που έγινε. Ξημερώματα Μεγάλου Σαββάτου. Ο χρόνος διεξαγωγής, δεν ήταν καθόλου τυχαίος. Επέλεξε να εισβάλει στην κατοικία μου τις πρωινές ώρες του Μεγάλου Σαββάτου, που είναι η πιο ιερή και η πιο πανηγυρική μέρα του ελληνικού ορθόδοξου ημερολογίου και όταν οι οικογένειες βρίσκονται στα σπίτια τους, όταν η δημόσια υπηρεσία δεν λειτουργεί και όταν ολόκληρη η χώρα τηρεί μια περίοδο θρησκευτικής σημασίας».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου, ότι η Αστυνομία λέει ότι εργάζεται 24ώρες το 24ωρο 365 μέρες τον χρόνο, ο κ. Κληρίδης είπε ότι «όταν θέλει δουλεύει η Αστυνομία. Όταν θέλει. Εκεί που πρέπει να δουλέψει για να συλλαμβάνει τους εγκληματίες που διατάσσουν δολοφονίες, δεν το πράττει και έρχεται να παρενοχλήσει έναν δικηγόρο που βρίσκεται στο σπίτι του γιατί πήρε διαταγές. Και ερωτώ εγώ. Από ποιους πήρε διαταγές για να έρθουν να με παρενοχλήσουν. Ήταν καθαρά μια εκφοβιστική συμπεριφορά και παρενόχληση αυτό που έγινε. Αργότερα που ήρθαν στο γραφείο μου, άλλαξε πλήρως η συμπεριφορά τους. Ήταν ευγενέστατοι. Γιατί; Επειδή είχα δύο συναδέλφους και άλλους παρόντες και εκεί ήταν αγγελικά πλασμένοι. Όταν ήμουν μόνος μου ήταν σαν να ήμουν τρομοκράτης και εγκληματίας».

Τι έδωσε στις Αρχές ο Νίκος Κληρίδης και τα κινητά των εμπλεκομένων

Ερωτηθείς για το τι παρέδωσε στις Αρχές, ο κ. Κληρίδης είπε ότι έδωσε δύο usb. «Τους είπα ότι αυτά είναι τα sms. Τους είπα ότι έχω και δύο παλαιότερα κινητά τηλέφωνα τα οποία δεν πρόκειται να τους δώσω διότι ό,τι τους έδωσα τα έβγαλα από αυτά τα τηλέφωνα. Μου ζήτησαν τις συσκευές και αρνήθηκα να τους τις δώσω. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να μου πάρουν τα τηλέφωνα μου, τρεις συσκευές. Τους ρώτησα, αφού τα τηλέφωνα είναι γνωστό ότι στέλνονταν τα μηνύματα από τον εμπλεκόμενο δικαστή του Ανωτάτου προς την «Σάντη». Άρα τα τηλέφωνα που έπρεπε να εξεταστούν δικανικά είναι τα τηλέφωνα που στέλνονταν από αυτόν στην «Σάντη» τα μηνύματα όχι τα δικά μου. Εγώ τα πήρα σε τρίτο χέρι. Γιατί να πάρουν τα δικά μου δηλαδή; Δεν μου πήραν μόνο τα δύο παλαιά τηλέφωνα μου, αλλά μου πήραν το κινητό μου τηλέφωνο εν χρήσει, στο οποίο έχω όλα τα προσωπικά δεδομένα, όλα τα επαγγελματικά μου δεδομένα».

Σε παρατήρηση ότι μπορεί να διαρρεύσουν στοιχεία άλλων υποθέσεων του Νίκου Κλήρίδη, ο ίδιος σχολίασε ότι «κινδυνεύω να κλείσω το γραφείο μου. Έχω υποθέσεις πολύ σοβαρές. Δεν είναι τυχαίο το γραφείο μου. Και μου πήραν το κινητό μου μέσω ψευδών παραστάσεων. Μου είπαν θα γίνει δυο τρεις ώρες και θα στο παραδώσουμε. Και είπα ας είναι. Πάμε για τέταρτη μέρα σήμερα και δεν μου λεν τι γίνεται με το κινητό μου. Τι διάολο κάναν με το κινητό μου. Εγώ εχώ πάρει γνωμάτευση από δικανικό δεν υπάρχει περίπτωση να διεξάγεται έρευνα για 4 μέρες σε ένα κινητό. Είναι κολοκύθια με την ρίγανη. Είναι παράνομη κατακράτηση, είναι κλοπή του κινητού μου από την Αστυνομία. Εγώ τους ερωτώ. Από ποιον διαταχθήκατε να πάρετε το κινητό μου και γιατί; Να ρωτήσετε τον Αρχηγό αυτή την ερώτηση και τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ξέρετε τι σημαίνει για μένα, να έχω μέσα ποιήματα που γράφω στην εγγονή μου φερ’ ειπείν, ή οτιδήποτε άλλα τα οποία να είναι αυστηρά προσωπικά. Μπορεί να έχω φιλενάδα ρε παιδί μου. Και να έχει ο κάθε καραγκιόζης τα δικά μου προσωπικά δεδομένα και χειρότερο τα δεδομένα των πελατών μου; Μου κόψαν τα πόδια. Για όνομα του Χριστού και της Παναγίας. Τέσσερις μέρες στέλνει επιστολή ο δικηγόρος μου Χρίστος Κληρίδης και στον Γενικό Εισαγγελέα και στην Επίτροπο Δεδομένων, φωνή βοώντος εν τη ερήμω. Το κινητό μου ακόμα το κρατούν».

Τα επόμενα βήματα του Δικηγόρου

Ερωτηθείς για το ποια θα είναι τα επόμενα του βήματα, είπε ότι «θα επεξηγήσω ότι όταν ήρθαν στο σπίτι μου και απαίτησαν να γίνει έρευνα, τους είπα ότι εγώ δεν δίνω την συγκατάθεση μου διότι η έρευνα είναι παράνομη και αντισυνταγματική, διότι δεν ελήφθη η άδεια του Γενικού Εισαγγελέα. Δεύτερον, τα αδικήματα που διερευνούσαν δεν έχουν καμία σχέση μαζί μου. Και τους ερώτησα είμαι ύποπτος ή κατηγορούμενος; Και μου είπαν όχι. Αλλά μου έδωσαν να διαβάσω τα δικαιώματα υπόπτου και κατηγορουμένου. Δεν ξέρω πανω σε ποια βάση θα μπορούσα να είμαι ύποπτος. Μετά από αυτή τη συμπεριφορά, που έχει ουσιαστικά καταρρεύσει το δικηγορικό απόρρητο πλήρως, μέσω αυτής της συμπεριφοράς του κράτους, το οποίο δεν μπορεί να λέγεται πια κράτος δικαίου αλλά παρακράτος. Λυπάμαι που το λέω. Δεν μπορεί το κράτος να συμπεριφέρεται έτσι σε έναν δικηγόρο. Ποια η εμπιστοσύνη ενός ξένου που θα έρθει στην Κύπρο; Τι θα εμπιστευτεί; Δεν είναι απαραίτητος ο δικηγόρος; Αν τα δεδομένα τα επαγγελματικά του διαρρέουν με τον πιο εύκολο τρόπο…».

Για το πότε θα προχωρήσει με ένταλμα certiorari, ο κ. Κληρίδης, απάντησε «το συντομότερο δυνατό. Ακριβώς προμελετημένα μάλιστα για να έχουμε τέσσερις μέρες καθυστέρηση. Και ίδωμεν τι θα γίνει με το δικαστήριο τώρα με την έκδοση certiorari».